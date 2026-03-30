"Начало наступления". В США объяснили, как решение Трампа повлияло на СВО

2026-03-30T02:26+0300

МОСКВА, 30 марта — ПРАЙМ. Из-за конфликта на Ближнем Востоке Соединенные Штаты могут оставить Украину без критически важных вооружений, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский дипломат в отставке Час Фриман."За первые пять дней конфликта (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) <…> США, Израиль и арабские страны Персидского залива израсходовали 800 ракет Patriot. <…> Ежегодно производится около 750 комплексов Patriot. Таким образом, они использовали весь годовой запас этих ракет", — отметил он.Фриман считает, что нехватка американских зенитных ракет способна оказать существенное влияние на ситуацию на Украине. "В настоящий момент США перебрасывают комплексы Patriot, THAAD и другие системы ПВО из регионов Тихоокеанской Азии. Предназначавшиеся Украине, возможно, отправляются в Западную Азию. <…> Зачем России начинать наступление, если можно дождаться, когда Украина частично останется без вооружений. Ведь ракеты, которые она должна была получить через европейцев, отправятся в Израиль, США и Западную Азию", — подчеркнул эксперт.Согласно данным Минобороны, российские силы за последние сутки освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области. Вооруженные силы Украины за этот период потеряли 1275 человек на всех участках фронта.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.

украина, сша, израиль, иран