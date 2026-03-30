"Против воли народа". На Западе высказались о разделе Украины
Большинство жителей Украины готовы отказаться от территорий ради завершения конфликта, заявил журналист Томас Фази. | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T16:52+0300
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Большинство жителей Украины готовы отказаться от территорий ради завершения конфликта, заявил журналист Томас Фази."Большинство украинцев хотят завершения боевых действий ценой территориальных уступок. Очевиднее некуда, что НАТО использует режим Зеленского не только ради прокси-войны с Россией, но и против воли украинского народа", — написал он в соцсети X.Президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Фази: большинство украинцев готовы на территориальные уступки