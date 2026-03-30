Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Против воли народа". На Западе высказались о разделе Украины - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Против воли народа". На Западе высказались о разделе Украины
"Против воли народа". На Западе высказались о разделе Украины - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Против воли народа". На Западе высказались о разделе Украины
Большинство жителей Украины готовы отказаться от территорий ради завершения конфликта, заявил журналист Томас Фази.
2026-03-30T16:52+0300
2026-03-30T16:52+0300
общество
мировая экономика
запад
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
владимир путин
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Большинство жителей Украины готовы отказаться от территорий ради завершения конфликта, заявил журналист Томас Фази."Большинство украинцев хотят завершения боевых действий ценой территориальных уступок. Очевиднее некуда, что НАТО использует режим Зеленского не только ради прокси-войны с Россией, но и против воли украинского народа", — написал он в соцсети X.Президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
запад
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, запад, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, владимир путин
Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Путин
16:52 30.03.2026
 
"Против воли народа". На Западе высказались о разделе Украины

Фази: большинство украинцев готовы на территориальные уступки

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Большинство жителей Украины готовы отказаться от территорий ради завершения конфликта, заявил журналист Томас Фази.
"Большинство украинцев хотят завершения боевых действий ценой территориальных уступок. Очевиднее некуда, что НАТО использует режим Зеленского не только ради прокси-войны с Россией, но и против воли украинского народа", — написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
ОбществоМировая экономикаЗАПАДУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВладимир Путин
 
 
