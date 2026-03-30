В России одобрили поправки ко второму чтению запрета продажи вейпов

2026-03-30T14:17+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табака и вейпов, в частности предлагается дать регионам право вводить в экспериментальном режиме запрет на продажу вейпов, сообщили в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. "Правительственная комиссия одобрила поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табака и вейпов", - сообщили в аппарате. В России с 1 октября 2026 года планируется ввести лицензирование розничной и оптовой продажи табака и вейпов. Соответствующий законопроект был разработан Минфином под кураторством Григоренко. Ко второму чтению законопроект был доработан. "Регионы получат право вводить в экспериментальном режиме запрет на продажу вейпов (розничную продажу жидкостей для электронных систем доставки никотина)", - сообщили в аппарате. Отмечается, что экспериментальный режим предполагает ограничение по времени – с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. За это время будет анализироваться эффект от введения в том или ином регионе запретительной меры. В тех регионах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование. Кроме того, в России торговля табаком запрещена на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных учреждений. Теперь, после введения лицензирования оборота табака и вейпов, если это требование будет нарушено, то у предпринимателя аннулируют лицензию на розничную продажу. Законопроект предполагает новый способ расчета100-метровой зоны: она должна рассчитываться с учетом искусственных и естественных преград. Если объект включает в себя также огороженный земельный участок, то указанное расстояние определяется от ближайшего входа на территорию огороженного земельного участка. "Введение лицензирования оборота табака и вейпов входит в план по обелению отдельных секторов экономики. Контроль за соблюдением лицензионных требований минимизирует оборот нелегальной продукции, в том числе - нелегальные точки продаж. Кроме того, новые меры призваны дополнительно оградить несовершеннолетних от данной продукции", - добавили в аппарате.

