ВСУ понесли существенные потери в Сумской области - 30.03.2026, ПРАЙМ

Существенные потери в Сумской области понес 8-й отдельный разведывательный батальон (ОРБ) ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T06:49+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Существенные потери в Сумской области понес 8-й отдельный разведывательный батальон (ОРБ) ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В марте подразделения 8-го ОРБ были переброшены в район Храповщины, где уже понесли существенные потери", - сказал собеседник агентства. Представитель силовых структур добавил, что в феврале 8-й отдельный стрелковый батальон ВСУ переформатировали в разведывательный батальон и переподчинили 8-му десантно-штурмовому корпусу. Он отметил, что изменения никак не отразились на комплектовании подразделения, которое происходит исключительно за счет мобилизованных украинцев.

