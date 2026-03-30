ВСУ понесли существенные потери в Сумской области
Существенные потери в Сумской области понес 8-й отдельный разведывательный батальон (ОРБ) ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 30.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Существенные потери в Сумской области понес 8-й отдельный разведывательный батальон (ОРБ) ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В марте подразделения 8-го ОРБ были переброшены в район Храповщины, где уже понесли существенные потери", - сказал собеседник агентства. Представитель силовых структур добавил, что в феврале 8-й отдельный стрелковый батальон ВСУ переформатировали в разведывательный батальон и переподчинили 8-му десантно-штурмовому корпусу. Он отметил, что изменения никак не отразились на комплектовании подразделения, которое происходит исключительно за счет мобилизованных украинцев.
