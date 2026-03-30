ВТБ снизит ставки по ипотеке

ВТБ снизит ставки по ипотеке - 30.03.2026, ПРАЙМ

ВТБ снизит ставки по ипотеке

ВТБ с 1 апреля снижает ставки по ипотеке на 1 процентный пункт (п.п.) на кредиты с первоначальным взносом от 50%, теперь минимальные ставки на первичку и...

2026-03-30T12:11+0300

2026-03-30T12:11+0300

2026-03-30T12:12+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. ВТБ с 1 апреля снижает ставки по ипотеке на 1 процентный пункт (п.п.) на кредиты с первоначальным взносом от 50%, теперь минимальные ставки на первичку и вторичку составляют 18,9%, сообщил банк. "ВТБ улучшает условия кредитования на покупку жилья. С 1 апреля банк снижает ставки по рыночной ипотеке на 1 п.п. Новые условия распространяются на кредиты с первоначальным взносом от 50%", – говорится в пресс-релизе. Теперь минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир на первичном и вторичном рынках составят 18,9% годовых, а на рефинансирование ипотечных кредитов – 18,6%, уточняется в сообщении.

банки, недвижимость, финансы, втб