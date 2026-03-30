Вучич заявил, что в понедельник его ждет разговор о газоснабжении
2026-03-30T01:14+0300
БЕЛГРАД, 30 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в понедельник утром его ожидает разговор о газоснабжении, но не уточнил, с кем именно.
"Завтра нас ждут важные разговоры. Меня в 9.00 (10.00 мск) по сербскому времени по договору о газе, так что будет много важных и не всегда легких и простых новостей", - сказал он в штабе правящей Сербской прогрессивной партии в ночь на понедельник.
Президент Сербии 25 марта сообщил, что надеется обсудить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в предстоящие дни продление договора по поставкам газа из РФ.
Ранее на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Белграде президент Сербии обсудил энергобезопасность ввиду ситуации в мире и надёжность поставок энергоносителей с учетом того, что нынешний договор о поставках газа из РФ истекает 31 марта.
