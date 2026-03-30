Вучич заявил, что в понедельник его ждет разговор о газоснабжении - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260330/vuchichi-868741787.html
Вучич заявил, что в понедельник его ждет разговор о газоснабжении
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в понедельник утром его ожидает разговор о газоснабжении, но не уточнил, с кем именно. | 30.03.2026, ПРАЙМ
энергетика
газ
россия
сербия
рф
белград
александр вучич
владимир путин
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868741787.jpg?1774822455
БЕЛГРАД, 30 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в понедельник утром его ожидает разговор о газоснабжении, но не уточнил, с кем именно. "Завтра нас ждут важные разговоры. Меня в 9.00 (10.00 мск) по сербскому времени по договору о газе, так что будет много важных и не всегда легких и простых новостей", - сказал он в штабе правящей Сербской прогрессивной партии в ночь на понедельник. Президент Сербии 25 марта сообщил, что надеется обсудить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в предстоящие дни продление договора по поставкам газа из РФ. Ранее на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Белграде президент Сербии обсудил энергобезопасность ввиду ситуации в мире и надёжность поставок энергоносителей с учетом того, что нынешний договор о поставках газа из РФ истекает 31 марта.
01:14 30.03.2026
 
Вучич заявил, что в понедельник его ждет разговор о газоснабжении

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 30 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в понедельник утром его ожидает разговор о газоснабжении, но не уточнил, с кем именно.
"Завтра нас ждут важные разговоры. Меня в 9.00 (10.00 мск) по сербскому времени по договору о газе, так что будет много важных и не всегда легких и простых новостей", - сказал он в штабе правящей Сербской прогрессивной партии в ночь на понедельник.
Президент Сербии 25 марта сообщил, что надеется обсудить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в предстоящие дни продление договора по поставкам газа из РФ.
Ранее на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Белграде президент Сербии обсудил энергобезопасность ввиду ситуации в мире и надёжность поставок энергоносителей с учетом того, что нынешний договор о поставках газа из РФ истекает 31 марта.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала