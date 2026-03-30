Выпускники медицинских вузов чаще всего работают по профессии - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260330/vypuskniki-868766776.html
Выпускники медицинских вузов чаще всего работают по профессии
Самый высокий уровень трудоустройства по специальности среди выпускников вузов РФ отмечен по военным и медицинским профессиям, следует из статистических данных, | 30.03.2026, ПРАЙМ
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83343/15/833431588_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_a72148b6f6e890830d34fe9a77df3600.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Самый высокий уровень трудоустройства по специальности среди выпускников вузов РФ отмечен по военным и медицинским профессиям, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. Так, по специальностям "Оружие и системы вооружения" и "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники" 100% выпускников российских вузов 2022-2024 годов работают по профессии. Это на 5 п.п. и 9 п.п. выше, чем среди выпускников этих специальностей 2021-2023 годов. Среди закончивших вузы по направлениям "Клиническая медицина" в 2022-2024 годах занятость по профилю составляет 99%, "Фармация" - 97%, "Сестринское дело" - 96%, "Ветеринария", а также "Физика и астрономия" - 94%. По специальностям "Химия" и "Науки о здоровье и профилактическая медицина" - 91%, "Музыкальное искусство" - 90%. Самый низкий показатель связи работы с полученной профессией у выпускников вузов по специальности "Философия, этика и религиоведение" (18%) и "Политические науки и регионоведение" (32%).
https://1prime.ru/20260327/zamena-868670285.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83343/15/833431588_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4ffd28c49639f6f3c4699e969163b52.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:21 30.03.2026
 
Выпускники медицинских вузов чаще всего работают по профессии

Чаще всего работают по профессии выпускники вузов по военным и медицинским специальностям

© РИА Новости . Игорь Маслов | Перейти в медиабанк Медицинские работники
 Медицинские работники - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Медицинские работники. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Самый высокий уровень трудоустройства по специальности среди выпускников вузов РФ отмечен по военным и медицинским профессиям, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
Так, по специальностям "Оружие и системы вооружения" и "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники" 100% выпускников российских вузов 2022-2024 годов работают по профессии. Это на 5 п.п. и 9 п.п. выше, чем среди выпускников этих специальностей 2021-2023 годов.
Среди закончивших вузы по направлениям "Клиническая медицина" в 2022-2024 годах занятость по профилю составляет 99%, "Фармация" - 97%, "Сестринское дело" - 96%, "Ветеринария", а также "Физика и астрономия" - 94%. По специальностям "Химия" и "Науки о здоровье и профилактическая медицина" - 91%, "Музыкальное искусство" - 90%.
Самый низкий показатель связи работы с полученной профессией у выпускников вузов по специальности "Философия, этика и религиоведение" (18%) и "Политические науки и регионоведение" (32%).
Искусственный интеллект - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Профессиям с физическим трудом пока не грозит замена ИИ, заявил Ведяхин
27 марта, 03:18
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала