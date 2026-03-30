Выпускники медицинских вузов чаще всего работают по профессии - 30.03.2026, ПРАЙМ

Самый высокий уровень трудоустройства по специальности среди выпускников вузов РФ отмечен по военным и медицинским профессиям, следует из статистических данных,

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Самый высокий уровень трудоустройства по специальности среди выпускников вузов РФ отмечен по военным и медицинским профессиям, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. Так, по специальностям "Оружие и системы вооружения" и "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники" 100% выпускников российских вузов 2022-2024 годов работают по профессии. Это на 5 п.п. и 9 п.п. выше, чем среди выпускников этих специальностей 2021-2023 годов. Среди закончивших вузы по направлениям "Клиническая медицина" в 2022-2024 годах занятость по профилю составляет 99%, "Фармация" - 97%, "Сестринское дело" - 96%, "Ветеринария", а также "Физика и астрономия" - 94%. По специальностям "Химия" и "Науки о здоровье и профилактическая медицина" - 91%, "Музыкальное искусство" - 90%. Самый низкий показатель связи работы с полученной профессией у выпускников вузов по специальности "Философия, этика и религиоведение" (18%) и "Политические науки и регионоведение" (32%).

https://1prime.ru/20260327/zamena-868670285.html

