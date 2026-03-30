"Лаборатория Касперского" в 2025 году увеличила выручку на четыре процента - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Лаборатория Касперского" в 2025 году увеличила выручку на четыре процента
Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2025 году выросла на 4%, до рекордных 836 миллионов долларов, заявили в компании. | 30.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2025 году выросла на 4%, до рекордных 836 миллионов долларов, заявили в компании.
"Компания показала позитивный бизнес-результат, зафиксировав новый рекорд по показателю глобальной выручки - 836 миллионов долларов США. Продажи решений "Лаборатории Касперского" в мире выросли на 4%, а в России и странах СНГ - на 23%", - сообщили в компании.
Глобальный бизнес компании в корпоративном сегменте вырос на 16% в годовом выражении. Продажи крупному бизнесу выросли на 21%, малому и среднему бизнесу - на 7%.
В России и странах СНГ темп роста корпоративных продаж превысил глобальную динамику, составив 24%. При этом продажи новых перспективных решений и технологий, защищающих компании от самых сложных киберугроз, выросли на 30%. В мире этот показатель составил 29%.
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
O'stin закрыл 62 магазина на фоне снижения выручки
09:41
Кроме того, показатель бизнеса для потребителя достиг нового рубежа в 2025 году, нарастив базу уникальных пользователей до 70 миллионов во всем мире и увеличив базу подписчиков в России на 19%.
"Отечественный рынок кибербезопасности отличается зрелостью и готовностью заказчиков к внедрению новых перспективных решений для комплексной защиты организаций, в том числе за счет высокого уровня цифровизации. Вместе с тем, регион остается самым атакуемым в киберпространстве", - прокомментировала вице-президент по развитию бизнеса компании в России и странах СНГ Анна Кулашова.
 
