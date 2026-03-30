https://1prime.ru/20260330/vyruchka-868766098.html
"Лаборатория Касперского" в 2025 году увеличила выручку на четыре процента
Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2025 году выросла на 4%, до рекордных 836 миллионов долларов, заявили в компании.
2026-03-30T22:47+0300
экономика
финансы
сша
снг
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860100172_0:112:3247:1938_1920x0_80_0_0_ecaf9d493ca83c67e1692a7d31359bfc.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2025 году выросла на 4%, до рекордных 836 миллионов долларов, заявили в компании. "Компания показала позитивный бизнес-результат, зафиксировав новый рекорд по показателю глобальной выручки - 836 миллионов долларов США. Продажи решений "Лаборатории Касперского" в мире выросли на 4%, а в России и странах СНГ - на 23%", - сообщили в компании. Глобальный бизнес компании в корпоративном сегменте вырос на 16% в годовом выражении. Продажи крупному бизнесу выросли на 21%, малому и среднему бизнесу - на 7%. В России и странах СНГ темп роста корпоративных продаж превысил глобальную динамику, составив 24%. При этом продажи новых перспективных решений и технологий, защищающих компании от самых сложных киберугроз, выросли на 30%. В мире этот показатель составил 29%. Кроме того, показатель бизнеса для потребителя достиг нового рубежа в 2025 году, нарастив базу уникальных пользователей до 70 миллионов во всем мире и увеличив базу подписчиков в России на 19%. "Отечественный рынок кибербезопасности отличается зрелостью и готовностью заказчиков к внедрению новых перспективных решений для комплексной защиты организаций, в том числе за счет высокого уровня цифровизации. Вместе с тем, регион остается самым атакуемым в киберпространстве", - прокомментировала вице-президент по развитию бизнеса компании в России и странах СНГ Анна Кулашова.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860100172_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_876e3462ceaf2e6007c0a6cc7e99256e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Лаборатория Касперского" в 2025 году достигла рекордных $836 миллионов выручки
