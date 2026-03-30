Wildberries прокомментировал сообщения об ограничении для пользователей VPN - 30.03.2026, ПРАЙМ
Wildberries прокомментировал сообщения об ограничении для пользователей VPN
Wildberries прокомментировал сообщения об ограничении для пользователей VPN - 30.03.2026, ПРАЙМ
Wildberries прокомментировал сообщения об ограничении для пользователей VPN
Wildberries не знаком с инициативой введения ограничений на вход на платформы для пользователей, использующих средства обхода блокировок, завили РИА Новости в... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T19:16+0300
2026-03-30T19:16+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Wildberries не знаком с инициативой введения ограничений на вход на платформы для пользователей, использующих средства обхода блокировок, завили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в понедельник Forbes написал, что глава Минцифры Максут Шадаев 28 марта провел совещания с бизнесом, включая операторов связи и цифровые платформы, и попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок. В частности, по данным источников издания, глава Минцифры попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. А платформы обязаны будут ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN. "Компания не принимала участие в обсуждениях и с инициативой не знакома", - прокомментировали в пресс-службе Wildberries.
бизнес, технологии, максут шадаев, forbes, минцифры, wildberries
Экономика, Бизнес, Технологии, Максут Шадаев, Forbes, Минцифры, Wildberries
19:16 30.03.2026
 
Wildberries прокомментировал сообщения об ограничении для пользователей VPN

В Wildberries не знают об инициативе ввести ограничения на вход на платформы из-за VPN

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Wildberries не знаком с инициативой введения ограничений на вход на платформы для пользователей, использующих средства обхода блокировок, завили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник Forbes написал, что глава Минцифры Максут Шадаев 28 марта провел совещания с бизнесом, включая операторов связи и цифровые платформы, и попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок.
В частности, по данным источников издания, глава Минцифры попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. А платформы обязаны будут ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN.
"Компания не принимала участие в обсуждениях и с инициативой не знакома", - прокомментировали в пресс-службе Wildberries.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
ФАС призвала Wildberries и Ozon скорректировать работу с продавцами
20 марта, 17:08
 
ЭкономикаБизнесТехнологииМаксут ШадаевForbesМинцифрыWildberries
 
 
