https://1prime.ru/20260330/wildberries-868761181.html

Wildberries прокомментировал сообщения об ограничении для пользователей VPN

2026-03-30T19:16+0300

экономика

бизнес

технологии

максут шадаев

forbes

минцифры

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865661573_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_fdd2d6f3d463aa9c000da5576a423aeb.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Wildberries не знаком с инициативой введения ограничений на вход на платформы для пользователей, использующих средства обхода блокировок, завили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в понедельник Forbes написал, что глава Минцифры Максут Шадаев 28 марта провел совещания с бизнесом, включая операторов связи и цифровые платформы, и попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок. В частности, по данным источников издания, глава Минцифры попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. А платформы обязаны будут ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN. "Компания не принимала участие в обсуждениях и с инициативой не знакома", - прокомментировали в пресс-службе Wildberries.

https://1prime.ru/20260320/fas-868500521.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

