Юань на Мосбирже снижается к рублю в понедельник

Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели снижается, следует из данных Московской биржи. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T15:44+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.28 мск падал на 9 копеек (-0,8%) - до 11,73 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,68-11,86 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,48 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,22 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник преимущественно снижается. При этом дефицит юаневой ликвидности сокращается. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +4,87% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +8,45% на предыдущих торгах. Таким образом, индикатор опустился до минимума с 10 февраля, после подскока до 43,93% 19 марта. Тогда показатель обновил максимум с сентября 2024 года, когда индикатор из-за кризиса валютной ликвидности подскакивал до исторического рекорда 212,08%. "Спред по рублевым и юаневым ставкам смещается в комфортную зону. Это нормализованный рынок: юань дешевле рубля в качестве фондирования, участники ВЭД в юаневом контуре работают без аномальных наценок", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.26 мск повышалась на 2% - до 107,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 100,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Высокие цены на нефть, ожидаемое увеличение экспортной выручки и приостановка операций Минфина в рамках бюджетного правила – факторы, выступающие в пользу более крепкого рубля, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Кроме того, поддержку оказывает также риторика Минэкономразвития: ведомство планирует пересмотреть в апреле прогноз по среднему курсу рубля на 2026 год, ссылаясь на факторы в пользу укрепления рубля. В конечном счете валютные курсы могут пока консолидироваться в диапазонах 11,6-12 рубля за юань, 80-82 рубля за доллар и 92-94 рубля за евро", - прогнозирует он. В течение начавшейся недели рубль может умеренно укрепляться, курс будет оставаться вблизи уровня 80 рублей за доллар и 11,6 рубля за юань, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".

