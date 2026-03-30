Юань на Мосбирже снижается к рублю в понедельник - 30.03.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже снижается к рублю в понедельник
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели снижается, следует из данных Московской биржи. | 30.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260330/benzin-868754490.html
Курс юаня к рублю в начале недели снижается до 11,73 рубля

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели снижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.28 мск падал на 9 копеек (-0,8%) - до 11,73 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,68-11,86 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,48 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,22 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник преимущественно снижается. При этом дефицит юаневой ликвидности сокращается.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +4,87% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +8,45% на предыдущих торгах. Таким образом, индикатор опустился до минимума с 10 февраля, после подскока до 43,93% 19 марта. Тогда показатель обновил максимум с сентября 2024 года, когда индикатор из-за кризиса валютной ликвидности подскакивал до исторического рекорда 212,08%.
"Спред по рублевым и юаневым ставкам смещается в комфортную зону. Это нормализованный рынок: юань дешевле рубля в качестве фондирования, участники ВЭД в юаневом контуре работают без аномальных наценок", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.26 мск повышалась на 2% - до 107,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 100,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Высокие цены на нефть, ожидаемое увеличение экспортной выручки и приостановка операций Минфина в рамках бюджетного правила – факторы, выступающие в пользу более крепкого рубля, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"Кроме того, поддержку оказывает также риторика Минэкономразвития: ведомство планирует пересмотреть в апреле прогноз по среднему курсу рубля на 2026 год, ссылаясь на факторы в пользу укрепления рубля. В конечном счете валютные курсы могут пока консолидироваться в диапазонах 11,6-12 рубля за юань, 80-82 рубля за доллар и 92-94 рубля за евро", - прогнозирует он.
В течение начавшейся недели рубль может умеренно укрепляться, курс будет оставаться вблизи уровня 80 рублей за доллар и 11,6 рубля за юань, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Биржевые цены на бензин в России снизились в преддверии запрета экспорта
