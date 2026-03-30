Зеленский набросился на главу Rheinmetall из-за слов об украинских БПЛА
Владимир Зеленский язвительно ответил руководителю немецкого концерна Rheinmetall Армину Паппергеру после его заявления о кустарном производстве украинских...
2026-03-30T16:49+0300
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский язвительно ответил руководителю немецкого концерна Rheinmetall Армину Паппергеру после его заявления о кустарном производстве украинских беспилотников, передает Telegram-канал "Политика Страны"."Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall", — заявил Зеленский.Паппергер в пятницу пренебрежительно сравнил украинские дроны с конструктором Lego.Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.
