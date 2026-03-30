Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский набросился на главу Rheinmetall из-за слов об украинских БПЛА - 30.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский набросился на главу Rheinmetall из-за слов об украинских БПЛА
Зеленский набросился на главу Rheinmetall из-за слов об украинских БПЛА
2026-03-30T16:49+0300
https://1prime.ru/20260330/rossiya-868752870.html
16:49 30.03.2026
 
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский язвительно ответил руководителю немецкого концерна Rheinmetall Армину Паппергеру после его заявления о кустарном производстве украинских беспилотников, передает Telegram-канал "Политика Страны".
"Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall", — заявил Зеленский.
Паппергер в пятницу пренебрежительно сравнил украинские дроны с конструктором Lego.
Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
"Решительно не в состоянии". На Западе резко высказались о России
13:50
 
УКРАИНАЕВРОПАГЕРМАНИЯВладимир ЗеленскийRheinmetall
 
 
