"Устроит резню". Предложение Зеленского в адрес России удивило Запад
"Устроит резню". Предложение Зеленского в адрес России удивило Запад - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Устроит резню". Предложение Зеленского в адрес России удивило Запад
Читатели французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о якобы предложенном России энергетическом перемирии. | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T17:44+0300
2026-03-30T17:44+0300
2026-03-30T17:44+0300
запад
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
всу
le figaro
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о якобы предложенном России энергетическом перемирии. "Ему нужно принять решение о начале переговоров, прежде чем все его бросят. Будем реалистами, он не победит, если только не решит устроить массовую резню над всеми мужчинами своей страны", — подчеркнул Marche à terre."За исключением нескольких европейских политиков, его больше никто не слушает", — отметил Nautilus."Зе долго мучился, но вот он снова на первой полосе!" — воскликнул an.co."Пусть он сначала вновь откроет трубопровод "Дружба" в знак доброй воли", — призвал пользователь D.75."Этот человек представляет опасность для Европы", — высказался Anonyme.Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, отметил 20 марта, что киевские власти должны прекратить попытки атак на объекты энергетической инфраструктуры без всяких условий. В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам, российские вооруженные силы регулярно наносят удары по местам нахождения личного состава, техники, наёмников, а также инфраструктуре Украины, которая поддерживает функционирование военно-промышленного комплекса: объектам энергетики, оборонным предприятиям и системам военного управления и связи.
запад
украина
запад, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, всу, le figaro
ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ВСУ, Le Figaro
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ.
Читатели французской газеты Le Figaro
бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о якобы предложенном России энергетическом перемирии.
"Ему нужно принять решение о начале переговоров, прежде чем все его бросят. Будем реалистами, он не победит, если только не решит устроить массовую резню над всеми мужчинами своей страны", — подчеркнул Marche à terre.
"За исключением нескольких европейских политиков, его больше никто не слушает", — отметил Nautilus.
"Зе долго мучился, но вот он снова на первой полосе!" — воскликнул an.co.
"Пусть он сначала вновь откроет трубопровод "Дружба" в знак доброй воли", — призвал пользователь D.75.
"Этот человек представляет опасность для Европы", — высказался Anonyme.
Дмитрий Песков
, пресс-секретарь российского президента, отметил 20 марта, что киевские власти должны прекратить попытки атак на объекты энергетической инфраструктуры без всяких условий.
В ответ на удары ВСУ
по гражданским объектам, российские вооруженные силы регулярно наносят удары по местам нахождения личного состава, техники, наёмников, а также инфраструктуре Украины
, которая поддерживает функционирование военно-промышленного комплекса: объектам энергетики, оборонным предприятиям и системам военного управления и связи.
