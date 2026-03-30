На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского

На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского - 30.03.2026, ПРАЙМ

На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского

Согласно данным, опубликованным в декларации на сайте главы киевского режима, ежемесячная заработная плата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (52...

2026-03-30T23:29+0300

2026-03-30T23:29+0300

2026-03-30T23:29+0300

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Согласно данным, опубликованным в декларации на сайте главы киевского режима, ежемесячная заработная плата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (52 тысячи рублей). Источниками дохода Зеленского за прошедший год стали: его заработная плата как главы государства, проценты, полученные по банковским вкладам, а также доход от аренды недвижимости. В общей сложности его доходы достигли примерно семи миллионов гривен (13 миллионов рублей). Финансовые активы Зеленского практически не изменились: в декларации указано о наличии 595 тысяч долларов наличными, 342 631 евро в швейцарском банке, а также средств в гривнах, долларах и евро на его банковских счетах.Коррупционный скандал на УкраинеДесятого ноября НАБУ провело масштабную операцию для выявления коррупционных схем в секторе энергетики. Агентство опубликовало фотографии, на которых изображены сумки, обнаруженные во время обысков, заполненные пачками иностранной валюты. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации от "Украинской правды", сотрудники НАБУ также посетили Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк отметил, что бизнесмена срочно вывезли с Украины. Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, связанных с делом о коррупции в энергетической сфере, где упоминаются три лица с различными прозвищами. По информации от Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — это представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а Рокет — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. На следующий день НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группировки, среди которых был Миндич. В числе фигурантов дела оказался также бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже задержали. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции. Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана. Депутат Ирина Геращенко выразила мнение, что в связи с этой ситуацией Киев может потерять поддержку Запада.

украина

украина, владимир зеленский