На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260330/zelenskiy-868766940.html
На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского
На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского - 30.03.2026, ПРАЙМ
На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского
Согласно данным, опубликованным в декларации на сайте главы киевского режима, ежемесячная заработная плата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (52... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T23:29+0300
2026-03-30T23:29+0300
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Согласно данным, опубликованным в декларации на сайте главы киевского режима, ежемесячная заработная плата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (52 тысячи рублей). Источниками дохода Зеленского за прошедший год стали: его заработная плата как главы государства, проценты, полученные по банковским вкладам, а также доход от аренды недвижимости. В общей сложности его доходы достигли примерно семи миллионов гривен (13 миллионов рублей). Финансовые активы Зеленского практически не изменились: в декларации указано о наличии 595 тысяч долларов наличными, 342 631 евро в швейцарском банке, а также средств в гривнах, долларах и евро на его банковских счетах.Коррупционный скандал на УкраинеДесятого ноября НАБУ провело масштабную операцию для выявления коррупционных схем в секторе энергетики. Агентство опубликовало фотографии, на которых изображены сумки, обнаруженные во время обысков, заполненные пачками иностранной валюты. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации от "Украинской правды", сотрудники НАБУ также посетили Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк отметил, что бизнесмена срочно вывезли с Украины. Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, связанных с делом о коррупции в энергетической сфере, где упоминаются три лица с различными прозвищами. По информации от Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — это представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а Рокет — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. На следующий день НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группировки, среди которых был Миндич. В числе фигурантов дела оказался также бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже задержали. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции. Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана. Депутат Ирина Геращенко выразила мнение, что в связи с этой ситуацией Киев может потерять поддержку Запада.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
23:29 30.03.2026
 
На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского

Официальная зарплата Зеленского составляет 52 тысячи рублей в месяц

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Согласно данным, опубликованным в декларации на сайте главы киевского режима, ежемесячная заработная плата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (52 тысячи рублей).
Источниками дохода Зеленского за прошедший год стали: его заработная плата как главы государства, проценты, полученные по банковским вкладам, а также доход от аренды недвижимости. В общей сложности его доходы достигли примерно семи миллионов гривен (13 миллионов рублей).
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Финансовые активы Зеленского практически не изменились: в декларации указано о наличии 595 тысяч долларов наличными, 342 631 евро в швейцарском банке, а также средств в гривнах, долларах и евро на его банковских счетах.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ провело масштабную операцию для выявления коррупционных схем в секторе энергетики. Агентство опубликовало фотографии, на которых изображены сумки, обнаруженные во время обысков, заполненные пачками иностранной валюты.
Как сообщил депутат Ярослав Железняк, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации от "Украинской правды", сотрудники НАБУ также посетили Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк отметил, что бизнесмена срочно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, связанных с делом о коррупции в энергетической сфере, где упоминаются три лица с различными прозвищами. По информации от Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — это представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а Рокет — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группировки, среди которых был Миндич. В числе фигурантов дела оказался также бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже задержали.
Галущенко был отстранен от должности министра юстиции. Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко выразила мнение, что в связи с этой ситуацией Киев может потерять поддержку Запада.
УКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала