Минсельхоз утвердил цены по госинтервенциям зерна
Минсельхоз России установил предельные уровни цен, при достижении которых в 2026-2027 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции зерна, следует из... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T18:54+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз России установил предельные уровни цен, при достижении которых в 2026-2027 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции зерна, следует из приказа на сайте официального опубликования правовых актов. Предельные уровни минимальных цен будут действовать в период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года по всем субъектам РФ. Приказ устанавливает предельные уровни цен на мягкую пшеницу третьего и четвертого классов, рожь не ниже третьего класса и ячмень. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2025 года и 2026 года. Цены согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Предельный уровень минимальных закупочных цен с учетом НДС на мягкую пшеницу третьего класса установили на уровне 14,63 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса - 13,97 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен с учетом НДС на рожь не ниже третьего класса, согласно приказу, составляют 12,32 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 12,54 тысячи рублей за тонну. В свою очередь предельный уровень максимальных цен с учетом НДС на мягкую пшеницу третьего класса для товарных интервенций - 16,06 тысячи рублей за тонну, четвертого класса - 15,4 тысячи рублей. Максимальная цена на рожь не ниже третьего класса установлена на уровне 13,53 тысячи рублей, на ячмень - 13,75 тысячи рублей. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллиона тонн зерна, а осенью 2023 года Минсельхоз объявил о планах направить в фонд еще до 2 миллионов тонн.
Минсельхоз установил предельные уровни цен для закупочных интервенций зерна на два года
