Аэропорт во Флориде переименовали в честь Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании в честь президента США Дональда Трампа аэропорта в округе Палм-Бич, где живет...

2026-03-31T02:06+0300

ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании в честь президента США Дональда Трампа аэропорта в округе Палм-Бич, где живет американский лидер, сообщает палата представителей штата. "Одобрен губернатором", - говорится о законе в сообщении на сайте палаты представителей Флориды. Законодатели уточняют, что норма вступит в силу с 1 июля 2026 года. Закон предусматривает переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь Трампа. Изменения также подлежат согласованию с Федеральным управлением гражданской авиации США. Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к воздушной гавани от его имения. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку - Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди (ныне Трамп-Кеннеди-центр).

бизнес, мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, джон кеннеди