Аэропорт во Флориде переименовали в честь Трампа - 31.03.2026, ПРАЙМ
Аэропорт во Флориде переименовали в честь Трампа
Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании в честь президента США Дональда Трампа аэропорта в округе Палм-Бич, где живет... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T02:06+0300
2026-03-31T02:16+0300
бизнес, мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, джон кеннеди
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Джон Кеннеди
02:06 31.03.2026 (обновлено: 02:16 31.03.2026)
 
Аэропорт во Флориде переименовали в честь Трампа

Губернатор Десантис подписал закон о переименовании аэропорта в Палм-Бич в честь Трампа

ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании в честь президента США Дональда Трампа аэропорта в округе Палм-Бич, где живет американский лидер, сообщает палата представителей штата.
"Одобрен губернатором", - говорится о законе в сообщении на сайте палаты представителей Флориды.
Законодатели уточняют, что норма вступит в силу с 1 июля 2026 года.
Закон предусматривает переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь Трампа. Изменения также подлежат согласованию с Федеральным управлением гражданской авиации США.
Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к воздушной гавани от его имения. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку - Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди (ныне Трамп-Кеннеди-центр).
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампДжон Кеннеди
 
 
