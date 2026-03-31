Россиянам могут запретить торговать криптовалютой через иностранные биржи

2026-03-31T11:18+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Торговля криптовалютой через иностранные биржи и обменники может быть запрещена, а лимит на покупку крипты для неквалифицированных инвесторов может составить 300 тысяч рублей в год, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Законопроект планируется внести уже на этой неделе, он может быть принят в текущую весеннюю сессию, чтобы крипторынок как можно скорее начал перестраиваться на легальную инфраструктуру под надзором Банка России. Предполагается, что торговля криптоинструментами через иностранные биржи и обменники, не работающие с российскими лицензированными посредниками, будет запрещена", - рассказал Аксаков "Газете.ru". Отмечается, что любые операции с криптовалютой можно будет совершать только через уполномоченные биржи, брокеры, доверительные управляющие и обменники. По словам депутата, в результате вместо непрозрачных схем с обменными чатами и неформальными P2P-операциями, когда человека попросту могут обмануть, у российских криптоинвесторов появится возможность легально покупать цифровые валюты как обычный финансовый инструмент — переводя деньги привычным способом из российского банка, с гарантией защиты от мошенничества и судебной защитой. Также Аксаков уточнил, что лимит 300 тысяч рублей в год на покупку наиболее ликвидных коинов для неквалифицированных инвесторов — это мера, направленная на минимизацию рисков для менее опытных участников рынка. Он подчеркнул, что лимит достаточен для того, чтобы человек мог протестировать рынок, понять риски и получить базовый опыт, но не разориться в случае ошибок.

https://1prime.ru/20260325/tsb-868614814.html

https://1prime.ru/20260324/kriptovalyuta-868588899.html

