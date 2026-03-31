https://1prime.ru/20260331/aktsii-868783670.html

Рынок акций России снижается - 31.03.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается днем вторника на фоне сигналов о возможной деэскалации конфликта вокруг Ирана, следует из данных торгов и комментариев... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T15:25+0300

рынок

торги

индексы

иран

тегеран

дональд трамп

владимир чернов

мосбиржа

опек

финам

https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем вторника на фоне сигналов о возможной деэскалации конфликта вокруг Ирана, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.14 мск снижался на 0,77%, до 2 779,17пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,44%, до 107,82 доллара за баррель. "Российский рынок сегодня снижается на фоне сигналов о возможной деэскалации конфликта вокруг Ирана. Инвесторы закладывают в цены сообщения о том, что Дональд Трамп хотел бы выйти на мирное урегулирование с Тегераном уже к 6 апреля, а нефть на этом фоне откатывается от локальных максимумов, что сильнее всего бьет по котировкам нефтяных компаний", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "В конце недели ОПЕК+ проведет заседание, где могут обсудить меры стабилизации. Нападения на объекты нефтедобывающих стран-членов ОПЕК+ мешают наращивать добычу и поставки. Рынок пока осторожно реагирует на шансы снижения напряженности: позитивная динамика есть, но она сдержанная и во многом эмоциональная", - делится Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Соллерса" (+1,43%), ВТБ (+1,22%), "Т-Технологий" (+1,02%), "Абрау Дюрсо" (+0,53%) и "НоваБев Групп" (+0,5%). "Покупки в акциях "Т-Технологий" объясняются ожиданием сильных финансовых результатов и дальнейшего расширения финтех-сегмента, который остается одним из самых быстрорастущих на рынке. Дополнительную поддержку бумагам оказывает высокий спрос со стороны розничных инвесторов на фоне сохраняющейся рентабельности бизнеса и увеличения клиентской базы", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - бумаги "Инарктики" (-4,27%), "Русснефти" (-2,78%), "Газпрома" (-2,73%), "Роснефти" (-2,59%) и ТМК (-2,5%). Прогнозы Лозовой ожидает снижения индексов до конца торговой сессии. На фондовом рынке индекс Мосбиржи может еще некоторое время консолидироваться в диапазоне 2740-2840 пунктов, проявляя склонность в снижению в направлении нижней границы, делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

рынок, торги, индексы, иран, тегеран, дональд трамп, владимир чернов, мосбиржа, опек, финам