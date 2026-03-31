Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций России снижается - 31.03.2026, ПРАЙМ
Рынок акций России снижается
Российский рынок акций снижается днем вторника на фоне сигналов о возможной деэскалации конфликта вокруг Ирана, следует из данных торгов и комментариев... | 31.03.2026, ПРАЙМ
Рынок акций России снижается на фоне сигналов о деэскалации вокруг Ирана

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Сотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем вторника на фоне сигналов о возможной деэскалации конфликта вокруг Ирана, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.14 мск снижался на 0,77%, до 2 779,17пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,44%, до 107,82 доллара за баррель.
"Российский рынок сегодня снижается на фоне сигналов о возможной деэскалации конфликта вокруг Ирана. Инвесторы закладывают в цены сообщения о том, что Дональд Трамп хотел бы выйти на мирное урегулирование с Тегераном уже к 6 апреля, а нефть на этом фоне откатывается от локальных максимумов, что сильнее всего бьет по котировкам нефтяных компаний", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
"В конце недели ОПЕК+ проведет заседание, где могут обсудить меры стабилизации. Нападения на объекты нефтедобывающих стран-членов ОПЕК+ мешают наращивать добычу и поставки. Рынок пока осторожно реагирует на шансы снижения напряженности: позитивная динамика есть, но она сдержанная и во многом эмоциональная", - делится Валерия Попова из ИК "Риком-траст".

Лидеры роста и снижения

В лидерах роста - акции "Соллерса" (+1,43%), ВТБ (+1,22%), "Т-Технологий" (+1,02%), "Абрау Дюрсо" (+0,53%) и "НоваБев Групп" (+0,5%).
"Покупки в акциях "Т-Технологий" объясняются ожиданием сильных финансовых результатов и дальнейшего расширения финтех-сегмента, который остается одним из самых быстрорастущих на рынке. Дополнительную поддержку бумагам оказывает высокий спрос со стороны розничных инвесторов на фоне сохраняющейся рентабельности бизнеса и увеличения клиентской базы", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - бумаги "Инарктики" (-4,27%), "Русснефти" (-2,78%), "Газпрома" (-2,73%), "Роснефти" (-2,59%) и ТМК (-2,5%).
Прогнозы

Лозовой ожидает снижения индексов до конца торговой сессии.
На фондовом рынке индекс Мосбиржи может еще некоторое время консолидироваться в диапазоне 2740-2840 пунктов, проявляя склонность в снижению в направлении нижней границы, делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
 
