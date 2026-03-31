https://1prime.ru/20260331/alyuminiy-868782391.html

Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше $3500 за тонну

2026-03-31T14:18+0300

рынок

сша

иран

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864155597_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c97a452e5a4a7d8f5a42e10c822879bb.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия растет на 2% на последних торгах квартала, поднимаясь выше отметки в 3500 долларов за тонну впервые с 12 марта, следует из биржевых данных. По состоянию на 14.08 мск фьючерс на алюминий дорожает на 2,32% относительно предыдущего закрытия - до 3511,15 доллара за тонну. Котировки поднялись выше отметки в 3500 долларов за тонну впервые с 12 марта. С начала марта цена на алюминий поднялась на 11,6%, что может стать сильнейшим месячным ростом с апреля 2024 года. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В прошлое воскресенье произошёл удар со стороны Ирана по двум связанных с военной промышленностью США алюминиевым заводам на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260330/alyuminiy-868762179.html

сша

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

