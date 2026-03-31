Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше $3500 за тонну - 31.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260331/alyuminiy-868782391.html
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше $3500 за тонну
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше $3500 за тонну - 31.03.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше $3500 за тонну
Биржевая цена алюминия растет на 2% на последних торгах квартала, поднимаясь выше отметки в 3500 долларов за тонну впервые с 12 марта, следует из биржевых... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T14:18+0300
2026-03-31T14:18+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия растет на 2% на последних торгах квартала, поднимаясь выше отметки в 3500 долларов за тонну впервые с 12 марта, следует из биржевых данных. По состоянию на 14.08 мск фьючерс на алюминий дорожает на 2,32% относительно предыдущего закрытия - до 3511,15 доллара за тонну. Котировки поднялись выше отметки в 3500 долларов за тонну впервые с 12 марта. С начала марта цена на алюминий поднялась на 11,6%, что может стать сильнейшим месячным ростом с апреля 2024 года. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В прошлое воскресенье произошёл удар со стороны Ирана по двум связанных с военной промышленностью США алюминиевым заводам на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260330/alyuminiy-868762179.html
рынок, сша, иран, ближний восток
Рынок, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
14:18 31.03.2026
 
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше $3500 за тонну

Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше $3500 за тонну впервые с 12 марта

Сотрудник в литейном цехе Иркутского алюминиевого завода. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия растет на 2% на последних торгах квартала, поднимаясь выше отметки в 3500 долларов за тонну впервые с 12 марта, следует из биржевых данных.
По состоянию на 14.08 мск фьючерс на алюминий дорожает на 2,32% относительно предыдущего закрытия - до 3511,15 доллара за тонну. Котировки поднялись выше отметки в 3500 долларов за тонну впервые с 12 марта.
РусАл - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
"Русал" готовит предложения по ценообразованию на рынке алюминия
Вчера, 19:52
С начала марта цена на алюминий поднялась на 11,6%, что может стать сильнейшим месячным ростом с апреля 2024 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В прошлое воскресенье произошёл удар со стороны Ирана по двум связанных с военной промышленностью США алюминиевым заводам на Ближнем Востоке.
 
