Биржевая цена алюминия во вторник вечером слабо снижается

2026-03-31T22:40+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия во вторник вечером слабо снижается, по итогам марта может продемонстрировать максимальный с 2024 года месячный рост, следует из биржевых данных. По состоянию на 20.33 мск фьючерс на алюминий дешевел на 0,06% относительно предыдущего закрытия - до 3429,55 доллара за тонну. С начала месяца стоимость металла выросла на 9,5%. Это может стать лучшей месячной динамикой с апреля 2024 года, когда алюминий подорожал на 11,8%. А с начала года цена на алюминий выросла более чем на 13%. Инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В воскресенье воздушно-космические и военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) подвергли удару два связанных с военной промышленностью США алюминиевых завода на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба КСИР. На этом фоне стоимость алюминия в понедельник выросла почти на 5%.

https://1prime.ru/20260330/alyuminiy-868762179.html

