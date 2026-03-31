Биржевая цена алюминия во вторник вечером слабо снижается - 31.03.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена алюминия во вторник вечером слабо снижается
22:40 31.03.2026
 
Биржевая цена алюминия во вторник вечером слабо снижается

Цена на алюминий готовится завершить март максимальным с 2024 года ростом

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия во вторник вечером слабо снижается, по итогам марта может продемонстрировать максимальный с 2024 года месячный рост, следует из биржевых данных.
По состоянию на 20.33 мск фьючерс на алюминий дешевел на 0,06% относительно предыдущего закрытия - до 3429,55 доллара за тонну.
С начала месяца стоимость металла выросла на 9,5%. Это может стать лучшей месячной динамикой с апреля 2024 года, когда алюминий подорожал на 11,8%. А с начала года цена на алюминий выросла более чем на 13%.
Инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В воскресенье воздушно-космические и военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) подвергли удару два связанных с военной промышленностью США алюминиевых завода на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба КСИР.
На этом фоне стоимость алюминия в понедельник выросла почти на 5%.
