https://1prime.ru/20260331/alyuminiy-868794614.html
Биржевая цена алюминия во вторник вечером слабо снижается
2026-03-31T22:40+0300
экономика
рынок
ближний восток
сша
ксир
https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_0:143:1500:987_1920x0_80_0_0_5b60ff6de2c9ffd4e3f808be4a93d832.jpg
https://1prime.ru/20260330/alyuminiy-868762179.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0550895ac01ddb440e4a03372f23e921.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Цена на алюминий готовится завершить март максимальным с 2024 года ростом
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия во вторник вечером слабо снижается, по итогам марта может продемонстрировать максимальный с 2024 года месячный рост, следует из биржевых данных.
По состоянию на 20.33 мск фьючерс на алюминий дешевел на 0,06% относительно предыдущего закрытия - до 3429,55 доллара за тонну.
С начала месяца стоимость металла выросла на 9,5%. Это может стать лучшей месячной динамикой с апреля 2024 года, когда алюминий подорожал на 11,8%. А с начала года цена на алюминий выросла более чем на 13%.
Инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке
. В воскресенье воздушно-космические и военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) подвергли удару два связанных с военной промышленностью США
алюминиевых завода на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба КСИР
.
На этом фоне стоимость алюминия в понедельник выросла почти на 5%.
"Русал" готовит предложения по ценообразованию на рынке алюминия