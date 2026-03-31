В Дубае вновь открылись магазины Apple - 31.03.2026, ПРАЙМ
В Дубае вновь открылись магазины Apple
В Дубае вновь открылись магазины Apple - 31.03.2026, ПРАЙМ
В Дубае вновь открылись магазины Apple
В Дубае вновь открылись магазины электроники американской компании Apple, передает корреспондент РИА Новости. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T19:16+0300
2026-03-31T19:16+0300
ДУБАЙ (ОАЭ), 31 мар - ПРАЙМ. В Дубае вновь открылись магазины электроники американской компании Apple, передает корреспондент РИА Новости. В магазине Apple в торговом центре Dubai Mall в Дубае подтвердили, что магазины возобновили работу в обычном режиме, включая техподдержку. В самом магазине Apple наблюдается обычное для вторника число посетителей. В ОАЭ имеются пять магазинов Apple - в столице Абу-Даби, а также в Дубае и Аль-Айне. Все они были закрыты по соображениям безопасности вскоре после начала регионального конфликта 28 февраля. После этого в стране функционировали только интернет-продажи компании. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
бизнес, дубай, сша, иран, apple
Экономика, Бизнес, Дубай, США, ИРАН, Apple
19:16 31.03.2026
 
В Дубае вновь открылись магазины Apple

Магазины электроники компании Apple возобновили работу в Дубае в обычном режиме

ДУБАЙ (ОАЭ), 31 мар - ПРАЙМ. В Дубае вновь открылись магазины электроники американской компании Apple, передает корреспондент РИА Новости.
В магазине Apple в торговом центре Dubai Mall в Дубае подтвердили, что магазины возобновили работу в обычном режиме, включая техподдержку. В самом магазине Apple наблюдается обычное для вторника число посетителей.
В ОАЭ имеются пять магазинов Apple - в столице Абу-Даби, а также в Дубае и Аль-Айне. Все они были закрыты по соображениям безопасности вскоре после начала регионального конфликта 28 февраля. После этого в стране функционировали только интернет-продажи компании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
