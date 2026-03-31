Фондовые индексы АТР заметно упали в марте
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в марте заметно упали, продемонстрировав худшую за годы месячную динамику, в том числе... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T11:47+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в марте заметно упали, продемонстрировав худшую за годы месячную динамику, в том числе южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 снизились самыми быстрыми темпами с 2008 года, свидетельствуют данные торгов. По итогам месяца японский Nikkei 225 упал на 13,2%, южнокорейский KOSPI - на 19,1%, для обоих индексов это стало сильнейшим падением с октября 2008 года. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite за март упал на 6,5%, это самое сильное снижение с января 2022 года, австралийский S&P/ASX 200 - на 7,8%, это худшая динамика с июня 2022 года. Для индекса Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite и гонконгского Hang Seng Index март стал худшим месяцем с января 2024 года. Индексы снизились по итогам месяца на 8,3% и 7,1% соответственно. В марте цены на энергоносители резко выросли после того, как судоходство по Ормузскому проливу оказалось практически заблокировано в результате эскалации на Ближнем Востоке. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и газа. В результате цены на топливо выросли в марте в большинстве стран мира. Удорожание энергоносителей усилило риски инфляционного давления, что в свою очередь может вызвать ужесточение монетарной политики в соответствующих странах и опасения за перспективы экономического роста, а это негативно для стоимости акций. И ужесточение уже началось - центробанк Австралии на последнем своём заседании повысил ставку рефинансирования до 4,1% с 3,85% из-за усиления инфляционных рисков. Центробанк Японии в то же время сохранил учетную ставку в марте на уровне 0,75%.
https://1prime.ru/20260331/aksakov-868778477.html
