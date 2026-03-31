Росавиация вернула план корректирующих мероприятий Azur Air на доработку - 31.03.2026, ПРАЙМ
Росавиация вернула план корректирующих мероприятий Azur Air на доработку
Росавиация вернула план корректирующих мероприятий Azur Air на доработку - 31.03.2026, ПРАЙМ
Росавиация вернула план корректирующих мероприятий Azur Air на доработку
Росавиация вернула план корректирующих мероприятий Azur Air на доработку, ждет от авиакомпании конкретных мер по устранению замечаний, сообщил глава ведомства... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T12:20+0300
2026-03-31T12:20+0300
бизнес
azur air
росавиация
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Росавиация вернула план корректирующих мероприятий Azur Air на доработку, ждет от авиакомпании конкретных мер по устранению замечаний, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Авиакомпания Azur Air 20 марта сообщала, что направила в Росавиацию план корректирующих мероприятий для снятия ограничений, наложенных ведомством на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании. "Azur Air направила материалы для снятия ограничений сертификата. Рассмотрев их в оперативном порядке, мы вернули документы на доработку. Причиной стал формальный подход перевозчика к вопросам летной годности – это недопустимо", - рассказал Ядров журналистам. Ведомство ждет от Azur Air конкретных мер по устранению замечаний, а также демонстрации того, что она обеспечивает безупречное планирование техобслуживания и своевременные поставки необходимых запчастей. Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.
бизнес, azur air, росавиация
Бизнес, Azur Air, Росавиация
12:20 31.03.2026
 
Росавиация вернула план корректирующих мероприятий Azur Air на доработку

Росавиация ждет от Azur Air конкретных мер по устранению замечаний

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково"
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту Внуково
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Росавиация вернула план корректирующих мероприятий Azur Air на доработку, ждет от авиакомпании конкретных мер по устранению замечаний, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
Авиакомпания Azur Air 20 марта сообщала, что направила в Росавиацию план корректирующих мероприятий для снятия ограничений, наложенных ведомством на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании.
"Azur Air направила материалы для снятия ограничений сертификата. Рассмотрев их в оперативном порядке, мы вернули документы на доработку. Причиной стал формальный подход перевозчика к вопросам летной годности – это недопустимо", - рассказал Ядров журналистам.
Ведомство ждет от Azur Air конкретных мер по устранению замечаний, а также демонстрации того, что она обеспечивает безупречное планирование техобслуживания и своевременные поставки необходимых запчастей.
Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.
 
БизнесAzur AirРосавиация
 
 
