Росавиация вернула план корректирующих мероприятий Azur Air на доработку

2026-03-31T12:20+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Росавиация вернула план корректирующих мероприятий Azur Air на доработку, ждет от авиакомпании конкретных мер по устранению замечаний, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Авиакомпания Azur Air 20 марта сообщала, что направила в Росавиацию план корректирующих мероприятий для снятия ограничений, наложенных ведомством на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании. "Azur Air направила материалы для снятия ограничений сертификата. Рассмотрев их в оперативном порядке, мы вернули документы на доработку. Причиной стал формальный подход перевозчика к вопросам летной годности – это недопустимо", - рассказал Ядров журналистам. Ведомство ждет от Azur Air конкретных мер по устранению замечаний, а также демонстрации того, что она обеспечивает безупречное планирование техобслуживания и своевременные поставки необходимых запчастей. Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.

