https://1prime.ru/20260331/bank-868760447.html

Сколько денег можно перевести за раз, чтобы не вызвать подозрений у банка

2026-03-31T02:02+0300

финансы

банки

росфинмониторинг

рэу им. г.в.плеханова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6841ceba205cefd16eda1d94b77aece.jpg

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В эпоху цифровых платежей вопрос о том, какую сумму можно перевести без риска привлечь внимание банка или налоговой, звучит все чаще. Однако закон не устанавливает запретительных лимитов для переводов между физическими лицами. Что на самом деле вызывает подозрения у контролирующих органов, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.Она напомнила, что крупные операции подпадают под обязательный контроль, но это не означает их блокировку. В статье 6 115-ФЗ перечислены операции, которые подлежат обязательному контролю, например, операции с наличными на сумму свыше 1 миллиона рублей, операции с недвижимостью на сумму от 5 миллионов рублей и другие. Банки обязаны уведомлять Росфинмониторинг о таких операциях, но это не влечёт автоматической блокировки, если нет дополнительных признаков сомнительности."Вопрос заключается не в том, какая сумма запрещена законом, а в том, как финансовая операция будет распознана автоматизированной системой банковского и налогового мониторинга. Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм", — пояснила эксперт.Существуют технические ограничения, установленные Системой быстрых платежей и внутренними правилами банков. Через СБП можно перевести себе до 1 миллиона рублей за одну операцию, а другому лицу — до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. Банки могут устанавливать собственные суточные или месячные лимиты для клиентов. Например, через приложение некоторых банков не получится сделать крупный перевод другому лицу без объяснений в специальном всплывающем окне.В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сомнительных операциях. Однако сам по себе крупный перевод не является основанием для блокировки. Подозрения вызывает именно нестандартное поведение клиента: резкое увеличение оборотов, множественные переводы разным получателям, попытки разбить крупную сумму на мелкие транзакции в короткий промежуток времени.Эксперт рекомендует для крупных переводов использовать дебетовые карты (кредитные вызывают больше вопросов), сопровождать платежи комментариями вроде "подарок" или "помощь родственнику" и быть готовым подтвердить происхождение средств, если банк запросит пояснения. Если ваш реальный доход сопоставим с декларируемым, а переводы не являются частью бизнес-процесса, переживать не о чем.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

