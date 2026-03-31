В "МТС банке" рассказали о будущем хакерских атак
2026-03-31T03:48+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Хакерские атаки в ближайшем будущем будут выполняться искусственным интеллектом (ИИ), рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев.
"Скоро атаки будут представлять собой битву, где на одной стороне – машины, и на другой – тоже. Превентивное внедрение подхода "нулевого доверия" (Zero Trust) с применением автоматического реагирования – единственный способ отразить такие атаки. Мы планируем реализовать данный подход с помощью собственной разработки", - сказал Зуев.
По его словам, в банке давно используются модели на основе ИИ для оценки клиентов и выявления ботов. "Как и хакеры, мы активно исследуем возможности ИИ для поиска логических уязвимостей", - уточнил Зуев.
Он отметил, что пока ИИ часто ошибается, но быстро эволюционирует. "Например, полгода назад нейросети писали код, который приходилось перепроверять и править. Сейчас они пишут в разы лучше уже полностью рабочий код", - рассказал эксперт.
"Ещё немного и ИИ сможет заменить самого хакера. Это снижает порог входа – любой человек, получив доступ к такому боту, сможет совершать атаки", - заключил он.
