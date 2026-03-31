Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО снизилась на 53 процента
Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО снизилась на 53 процента - 31.03.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО снизилась на 53 процента
Чистая прибыль "Башнефти" ("дочка" "Роснефти") по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2025 году снизилась на 53% и составила 49,227 миллиарда рублей, а... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T22:06+0300
2026-03-31T22:06+0300
2026-03-31T22:06+0300
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чистая прибыль "Башнефти" ("дочка" "Роснефти") по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2025 году снизилась на 53% и составила 49,227 миллиарда рублей, а капзатраты сократились на 42,7%, до 42,438 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка от реализации (включая прибыль и убытки от совместной деятельности) за отчетный период снизилась на 13% и составила 989,1 миллиарда рублей (против 1,136 триллиона рублей за 2024 год). Оборотные активы компании на 31 декабря 2025 года составили 530,063 миллиарда рублей после 563,454 миллиарда на конец 2024 года. Внеоборотные активы снизились до 588,08 миллиарда с 599,793 миллиарда рублей. "Башнефть" обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. По данным на 2021 год 57,66% в уставном капитале принадлежало "Роснефти", 25% - министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, 9,16% - Национальному расчетному депозитарию, 4,41% - подконтрольным "Башнефти" юрлицам, 0,03% - прочим юрлицам, 3,74% - физлицам.
башкирия, башнефть, роснефть
Экономика, БАШКИРИЯ, Башнефть, Роснефть
Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО снизилась на 53 процента
Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2025 году сократилась на 53%, до 49,2 млрд рублей
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чистая прибыль "Башнефти" ("дочка" "Роснефти") по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2025 году снизилась на 53% и составила 49,227 миллиарда рублей, а капзатраты сократились на 42,7%, до 42,438 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка от реализации (включая прибыль и убытки от совместной деятельности) за отчетный период снизилась на 13% и составила 989,1 миллиарда рублей (против 1,136 триллиона рублей за 2024 год).
Оборотные активы компании на 31 декабря 2025 года составили 530,063 миллиарда рублей после 563,454 миллиарда на конец 2024 года. Внеоборотные активы снизились до 588,08 миллиарда с 599,793 миллиарда рублей.
"Башнефть" обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. По данным на 2021 год 57,66% в уставном капитале принадлежало "Роснефти", 25% - министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, 9,16% - Национальному расчетному депозитарию, 4,41% - подконтрольным "Башнефти" юрлицам, 0,03% - прочим юрлицам, 3,74% - физлицам.
Евросоюз предложил внести в санкционные списки "Башнефть", сообщил Reuters