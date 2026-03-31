https://1prime.ru/20260331/bashneft-868793563.html

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО снизилась на 53 процента

2026-03-31T22:06+0300

экономика

башкирия

башнефть

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860569598_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_bd70e02545d90deedb0ec30a941f759c.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чистая прибыль "Башнефти" ("дочка" "Роснефти") по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2025 году снизилась на 53% и составила 49,227 миллиарда рублей, а капзатраты сократились на 42,7%, до 42,438 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка от реализации (включая прибыль и убытки от совместной деятельности) за отчетный период снизилась на 13% и составила 989,1 миллиарда рублей (против 1,136 триллиона рублей за 2024 год). Оборотные активы компании на 31 декабря 2025 года составили 530,063 миллиарда рублей после 563,454 миллиарда на конец 2024 года. Внеоборотные активы снизились до 588,08 миллиарда с 599,793 миллиарда рублей. "Башнефть" обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. По данным на 2021 год 57,66% в уставном капитале принадлежало "Роснефти", 25% - министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, 9,16% - Национальному расчетному депозитарию, 4,41% - подконтрольным "Башнефти" юрлицам, 0,03% - прочим юрлицам, 3,74% - физлицам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

