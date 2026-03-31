В ОАЭ резко выросли цены на бензин и дизельное топливо

В ОАЭ резко выросли цены на бензин и дизельное топливо - 31.03.2026, ПРАЙМ

В ОАЭ резко выросли цены на бензин и дизельное топливо

Цены на бензин в ОАЭ со среды вырастают более чем на 30%, в то время как цена на дизельное топливо увеличивается на 70%, свидетельствуют данные Комитета по... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T17:38+0300

2026-03-31T17:38+0300

2026-03-31T17:38+0300

ДУБАЙ (ОАЭ), 31 мар - ПРАЙМ. Цены на бензин в ОАЭ со среды вырастают более чем на 30%, в то время как цена на дизельное топливо увеличивается на 70%, свидетельствуют данные Комитета по ценам на топливо ОАЭ. Цены на топливо в ОАЭ фиксируются на один месяц вперед на основании мировых цен на энергоносители. Установленная на апрель цена на 95-й бензин увеличивается на 32% и составляет 3,28 дирхама (0,89 доллара США) за литр. Цены на бензин с октановым числом 91 и 98 увеличиваются на 33% и 31% соответственно. Цена на дизельное топливо подскочила на 72% - с 2,72 дирхама (0,74 доллара США) за литр в марте до 4,69 дирхама ОАЭ (1,28 доллара США) в апреле. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

сша

оаэ

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, оаэ, иран