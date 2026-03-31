Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Безработица в Японии в феврале снизилась до 2,6% - 31.03.2026, ПРАЙМ
Безработица в Японии в феврале снизилась до 2,6%
2026-03-31T07:41+0300
07:41 31.03.2026
 
Безработица в Японии в феврале снизилась до 2,6%

МВД Японии: безработица в феврале снизилась до 2,6% с уровня января в 2,7%

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале снизилась до 2,6% с уровня января в 2,7%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на январском уровне.
Число безработных в стране по итогам февраля составило 1,85 миллиона человек, что на 160 тысяч (на 9,5%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,46 миллиона человек, сократившись на 440 тысяч (на 0,75%) в годовом выражении.
 
