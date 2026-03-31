Новый пешеходный пункт пропуска появится в Благовещенске - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/blagoveschensk-868771145.html
Новый пешеходный пункт пропуска появится в Благовещенске
Новый пешеходный пункт пропуска будет обслуживать пассажиров первой в мире трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ, проект которой готовится | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T04:10+0300
2026-03-31T04:16+0300
бизнес
туризм
россия
рф
амур
дальний восток
василий орлов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868771145.jpg?1774919782
рф
амур
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
В Благовещенске появится новый пешеходный пункт пропуска для пассажиров канатной дороги

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мар - ПРАЙМ. Новый пешеходный пункт пропуска будет обслуживать пассажиров первой в мире трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ, проект которой готовится к запуску, сообщил губернатор региона Василий Орлов в интервью РИА Новости.
Проект трансграничной канатной дороги находится на завершающем этапе подготовки к запуску.
"Пропуск граждан двух стран будет осуществляться через новый пешеходный пункт пропуска Благовещенск-1. Он установлен специально для данного проекта и оснащается при поддержке Минтранса РФ. По нему, как и по проекту в целом, проводится большая работа по подготовке к запуску", - рассказал в интервью агентству Орлов.
По словам Орлова, есть типовые схемы пропуска лиц и багажа через такие переходы. Главным образом ставится задача минимизировать время прохождения всех видов государственного контроля будущими пассажирами и синхронизировать все процессы с китайской стороной.
"Канатная дорога - это инновационный проект в транспорте и туризме двух стран, поэтому и на уровне процедур пункта пропуска должны быть выработаны соответствующие решения", - добавил Орлов.
Канатная дорога через реку Амур - часть масштабной программы по развитию Дальнего Востока. Проект реализуют в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР. Канатная дорога позволит попасть в соседнюю страну за 2,5 минуты, ее пропускная способность составит 2,5 миллиона человека в год. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Там разместятся станция, платформа, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала