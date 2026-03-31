Новый пешеходный пункт пропуска появится в Благовещенске

Новый пешеходный пункт пропуска будет обслуживать пассажиров первой в мире трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ, проект которой готовится

2026-03-31T04:10+0300

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мар - ПРАЙМ. Новый пешеходный пункт пропуска будет обслуживать пассажиров первой в мире трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ, проект которой готовится к запуску, сообщил губернатор региона Василий Орлов в интервью РИА Новости. Проект трансграничной канатной дороги находится на завершающем этапе подготовки к запуску. "Пропуск граждан двух стран будет осуществляться через новый пешеходный пункт пропуска Благовещенск-1. Он установлен специально для данного проекта и оснащается при поддержке Минтранса РФ. По нему, как и по проекту в целом, проводится большая работа по подготовке к запуску", - рассказал в интервью агентству Орлов. По словам Орлова, есть типовые схемы пропуска лиц и багажа через такие переходы. Главным образом ставится задача минимизировать время прохождения всех видов государственного контроля будущими пассажирами и синхронизировать все процессы с китайской стороной. "Канатная дорога - это инновационный проект в транспорте и туризме двух стран, поэтому и на уровне процедур пункта пропуска должны быть выработаны соответствующие решения", - добавил Орлов. Канатная дорога через реку Амур - часть масштабной программы по развитию Дальнего Востока. Проект реализуют в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР. Канатная дорога позволит попасть в соседнюю страну за 2,5 минуты, ее пропускная способность составит 2,5 миллиона человека в год. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Там разместятся станция, платформа, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.

бизнес, туризм, россия, рф, амур, дальний восток, василий орлов