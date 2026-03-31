В столице появился бренд "Сделано в "Московском долголетии"
2026-03-31T09:19+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Бренд "Сделано в "Московском долголетии" с изделиями ручной работы появился в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На портале проекта "Сделано в Москве" открылся специальный раздел с изделиями участников "Московского долголетия". Первыми представителями бренда "Сделано в "Московском долголетии" стали 14 мастериц, превративших свое хобби в источник дохода", - говорится в сообщении. Уточняется, что все изделия ручной работы. Так, среди них сумки, аксессуары, предметы декора, украшения, вязаные вещи, игрушки. "В проекте "Московское долголетие" можно найти поддержку для самых смелых идей. Одно из популярных направлений проекта — рукоделие, где особенно проявляется запрос на монетизацию творчества. Самые активные мастера участвуют в различных городских ярмарках, представляя свои изделия, а общая сумма заработка уже составила более миллиона рублей. Из этого сообщества в проекте зародился клуб мастеров "Московского долголетия"... Теперь к этому добавилась возможность стать частью проекта "Сделано в Москве". Мы совместно запустили отдельный раздел на сайте, чтобы познакомить москвичей с новым брендом и предоставить старшему поколению инструменты и ресурсы для запуска собственного дела", - отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филлипов, чьи слова приводятся в сообщении.
https://1prime.ru/20260326/moskvich-868663856.html
"Москвич" подал заявку на регистрацию бренда
