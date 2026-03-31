Адвокат рассказал, что нужно делать с найденными деньгами

2026-03-31T19:40+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Найденные на улице деньги забрать себе нельзя, нашедший должен попытаться вернуть их владельцу, а если он неизвестен - заявить в полицию, сообщил адвокат Сергей Жорин интернет-изданию "Газета.ru". "Просто забрать найденные деньги себе нельзя. В соответствии со статьей 227 ГК РФ это не "ничейные деньги", а находка: нашедший должен попытаться вернуть ее владельцу, а если он неизвестен - заявить в полицию или орган местного самоуправления. Поэтому сумка с наличными в центре Москвы будет считаться чужой утраченной вещью. Сам факт, что рядом нет хозяина, не делает деньги ничьими", - сказал Жорин. Адвокат добавил, что в таком случае за незаконно присвоенную находку можно получить тюремный срок. По его словам, присвоение найденных денег может квалифицироваться как кража, если человек понимает, что вещь чужая и не оставленная, не пытается вернуть ее, а утаивает и обращает в свою пользу. Жорин подчеркнул, что, согласно статье 158 УК РФ, при особо крупном размере, свыше миллиона рублей, предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. За кражу уголовная ответственность наступает с 14 лет, напомнил эксперт. "Активные действия по возврату находки, наоборот, исключают уголовный риск", - заключил адвокат.

