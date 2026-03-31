Адвокат рассказал, что нужно делать с найденными деньгами - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260331/dengi-868789679.html
Адвокат рассказал, что нужно делать с найденными деньгами
Адвокат рассказал, что нужно делать с найденными деньгами - 31.03.2026, ПРАЙМ
Адвокат рассказал, что нужно делать с найденными деньгами
Найденные на улице деньги забрать себе нельзя, нашедший должен попытаться вернуть их владельцу, а если он неизвестен - заявить в полицию, сообщил адвокат Сергей | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T19:40+0300
2026-03-31T19:40+0300
происшествия
общество
россия
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5949eacc5733eec6de4f489b4e3f0e1.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Найденные на улице деньги забрать себе нельзя, нашедший должен попытаться вернуть их владельцу, а если он неизвестен - заявить в полицию, сообщил адвокат Сергей Жорин интернет-изданию "Газета.ru". "Просто забрать найденные деньги себе нельзя. В соответствии со статьей 227 ГК РФ это не "ничейные деньги", а находка: нашедший должен попытаться вернуть ее владельцу, а если он неизвестен - заявить в полицию или орган местного самоуправления. Поэтому сумка с наличными в центре Москвы будет считаться чужой утраченной вещью. Сам факт, что рядом нет хозяина, не делает деньги ничьими", - сказал Жорин. Адвокат добавил, что в таком случае за незаконно присвоенную находку можно получить тюремный срок. По его словам, присвоение найденных денег может квалифицироваться как кража, если человек понимает, что вещь чужая и не оставленная, не пытается вернуть ее, а утаивает и обращает в свою пользу. Жорин подчеркнул, что, согласно статье 158 УК РФ, при особо крупном размере, свыше миллиона рублей, предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. За кражу уголовная ответственность наступает с 14 лет, напомнил эксперт. "Активные действия по возврату находки, наоборот, исключают уголовный риск", - заключил адвокат.
https://1prime.ru/20260329/dom-868659098.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4f5324f6df2d554662feeb05828efa96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, москва
Происшествия, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА
19:40 31.03.2026
 
Адвокат рассказал, что нужно делать с найденными деньгами

Адвокат Жорин рассказал, почему найденные на улице деньги нельзя забрать себе

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Найденные на улице деньги забрать себе нельзя, нашедший должен попытаться вернуть их владельцу, а если он неизвестен - заявить в полицию, сообщил адвокат Сергей Жорин интернет-изданию "Газета.ru".
"Просто забрать найденные деньги себе нельзя. В соответствии со статьей 227 ГК РФ это не "ничейные деньги", а находка: нашедший должен попытаться вернуть ее владельцу, а если он неизвестен - заявить в полицию или орган местного самоуправления. Поэтому сумка с наличными в центре Москвы будет считаться чужой утраченной вещью. Сам факт, что рядом нет хозяина, не делает деньги ничьими", - сказал Жорин.
Адвокат добавил, что в таком случае за незаконно присвоенную находку можно получить тюремный срок. По его словам, присвоение найденных денег может квалифицироваться как кража, если человек понимает, что вещь чужая и не оставленная, не пытается вернуть ее, а утаивает и обращает в свою пользу.
Жорин подчеркнул, что, согласно статье 158 УК РФ, при особо крупном размере, свыше миллиона рублей, предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. За кражу уголовная ответственность наступает с 14 лет, напомнил эксперт.
"Активные действия по возврату находки, наоборот, исключают уголовный риск", - заключил адвокат.
Дачные участки в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Когда и за что могут снести загородный дом
29 марта, 03:03
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала