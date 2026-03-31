Набсовет Московской биржи утвердил финальную рекомендацию по дивидендам

Наблюдательный совет Московской биржи утвердил финальную рекомендацию по дивидендам за 2025 год в размере 19,57 рублей на акцию, сообщила компания. | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T20:12+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи утвердил финальную рекомендацию по дивидендам за 2025 год в размере 19,57 рублей на акцию, сообщила компания. "В целях выплаты дивидендов по результатам 2025 года рекомендовать (предложить) Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году: распределить часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2025 года, в размере 44 542 999 787,68 рублей на выплату дивидендов; оставшуюся часть прибыли ПАО Московская Биржа не распределять; определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа - 19,57 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов)", - говорится в сообщении.

