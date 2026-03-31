Дмитриев описал последствия конфликта на Ближнем Востоке для Евросоюза
Дмитриев описал последствия конфликта на Ближнем Востоке для Евросоюза - 31.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев описал последствия конфликта на Ближнем Востоке для Евросоюза
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T15:10+0300
2026-03-31T15:10+0300
2026-03-31T15:10+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил, почему последствия конфликта на Ближнем Востоке для Евросоюза будут хуже ковида. "Ситуация будет хуже, чем во время ковида, только по одной абсолютно очевидной и неоспоримой причине: отказ Германии и Европы использовать российскую энергию", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что это "единственный реальный источник более серьезного экономического кризиса, чем тот, что был во время ковида". Так Дмитриев прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что последствия конфликта США и Израиля с Ираном для Германии и Европы будут столь же серьезными, как и пандемия ковида, если эскалация продолжится. Ранее Дмитриев заявлял, что не удивлен непониманием Евросоюза серьезности грядущего энергетического шока. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
германия
европа
сша
германия, европа, сша, кирилл дмитриев, фридрих мерц, ес, рфпи
ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, США, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, ЕС, РФПИ
Дмитриев описал последствия конфликта на Ближнем Востоке для Евросоюза
Дмитриев: последствия иранского конфликта для ЕС будут хуже, чем от ковида