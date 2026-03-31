Дмитриев описал последствия конфликта на Ближнем Востоке для Евросоюза

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл...

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил, почему последствия конфликта на Ближнем Востоке для Евросоюза будут хуже ковида. "Ситуация будет хуже, чем во время ковида, только по одной абсолютно очевидной и неоспоримой причине: отказ Германии и Европы использовать российскую энергию", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что это "единственный реальный источник более серьезного экономического кризиса, чем тот, что был во время ковида". Так Дмитриев прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что последствия конфликта США и Израиля с Ираном для Германии и Европы будут столь же серьезными, как и пандемия ковида, если эскалация продолжится. Ранее Дмитриев заявлял, что не удивлен непониманием Евросоюза серьезности грядущего энергетического шока. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

германия, европа, сша, кирилл дмитриев, фридрих мерц, ес, рфпи