https://1prime.ru/20260331/dohody-868767915.html

Доходы консолидированных бюджетов регионов выросли на 5%

Доходы консолидированных бюджетов регионов России по итогам 2025 года составили почти 26 триллионов рублей, по сравнению с годом ранее они выросли в 71 регионе...

2026-03-31T00:26+0300

экономика

финансы

россия

рф

москва

челябинская область

счетная палата

минфин

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868767915.jpg?1774905972

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Доходы консолидированных бюджетов регионов России по итогам 2025 года составили почти 26 триллионов рублей, по сравнению с годом ранее они выросли в 71 регионе - на 5% за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, говорится в материалах Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и консолидированных бюджетов регионов за 2025 год. "По итогам 2025 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с общим дефицитом в объеме 1,5 триллиона рублей. Доходы составили 25,9 триллиона рублей (101,5% прогноза), расходы – 27,4 трлн рублей (94,7% предусмотренных объемов)", - говорится в материалах. "В 2025 году доходы консолидированных бюджетов выросли по сравнению с 2024 годом в 71 регионе (на 5%). Рост обеспечен увеличением как налоговых и неналоговых доходов (на 5,4%), так и безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (на 5,3%)", - отмечается в материалах. Счетная палата констатирует, что, как и в прошлом году, основной рост доходов обеспечен ростом поступлений НДФЛ (на 11,7%) практически во всех регионах. "Именно этот налог обеспечил 75,7% совокупного прироста всех поступлений регионов. Сдерживающее влияние на динамику доходов оказало значительное снижение поступлений налога на прибыль организаций (на 8,6%)", - отметили в ведомстве. С суммарным дефицитом в объеме 70,2 миллиарда рублей исполнены бюджеты 16 субъектов РФ и федеральной территории "Сириус", а с суммарным дефицитом в объеме 1,6 триллиона рублей - бюджеты 73 регионов, сообщает Счетная палата. "Наибольший дефицит в абсолютном выражении отмечается в г. Москве (236,6 млрд рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (90,3 млрд рублей), Челябинской области (73,1 млрд рублей), Тюменской области (71,7 млрд рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (69 млрд рублей) и Нижегородской области (67,6 млрд рублей)", - уточняется в материалах. Расходы консолидированных бюджетов регионов в 2025 году выросли на 9,9% в 79 регионах: рост обеспечен увеличением расходов на социальную политику – на 18%, национальную экономику – на 13,9%, образование - на 11,3% и здравоохранение – на 4,3%, отмечается в докладе. Госдолг регионов за 2025 год вырос на 10,6%, составив 3,5 триллиона рублей, а долг муниципальных образований увеличился на 3,1% – до 391,6 миллиарда рублей. "По итогам 2025 года большая часть регионов находится в "безопасной зоне", с незначительным объемом рыночных заимствований, не ухудшающих параметры сбалансированности бюджета. 51 регион продемонстрировал снижение общей долговой нагрузки", - отметили в Минфине РФ, комментарий министерства прилагается в материалах. Рост консолидированного дефицита бюджетов субъектов РФ связан с отклонением налоговых доходов регионов от утвержденных в региональных бюджетах планов, а также с ростом расходов в течение года, в том числе на социальную поддержку граждан, пояснили в Минфине.

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

