Долина снизила требования к осужденным за аферу с квартирой
Певица Лариса Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках, сообщили РИА Новости в... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T16:02+0300
бизнес
общество
финансы
московская область
москва
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках, сообщили РИА Новости в Балашихинском суде Подмосковья, где слушается дело. "Во вторник суд провел беседу по иску, в рамках которой представитель истца уточнил требования, снизив их со 176 до 114 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что первое заседание по существу назначено на 30 апреля. Ответчиками по иску проходят Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа. В прошлом году Йошкар-Олинский городской суд взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу Долиной по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы. Средства были взысканы с десяти ответчиков, в том числе с четырех осужденных Балашихинским судом Подмосковья. Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
