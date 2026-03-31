Долина снизила требования к осужденным за аферу с квартирой - 31.03.2026, ПРАЙМ
Долина снизила требования к осужденным за аферу с квартирой
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках, сообщили РИА Новости в Балашихинском суде Подмосковья, где слушается дело. "Во вторник суд провел беседу по иску, в рамках которой представитель истца уточнил требования, снизив их со 176 до 114 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что первое заседание по существу назначено на 30 апреля. Ответчиками по иску проходят Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа. В прошлом году Йошкар-Олинский городской суд взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу Долиной по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы. Средства были взысканы с десяти ответчиков, в том числе с четырех осужденных Балашихинским судом Подмосковья. Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867451605.html
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Набиуллина оценила ситуацию с "эффектом Долиной" на рынке жилья
13 февраля, 16:11
