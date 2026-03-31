Пентагон и RTX заключили контракт на производство двигателей для F-35
2026-03-31T10:25+0300
ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Пентагон и корпорация RTX заключили контракт на производство двигателей F135 для истребителей F-35 в интересах ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, а также международных партнеров Вашингтона и зарубежных заказчиков на общую сумму 3,8 миллиарда долларов, сообщило американское военное ведомство. Как уточняется в заявлении, речь идет о контракте на сумму 3,813 миллиарда долларов, который закрепляет производство двигательных установок F135 для 18-й партии самолетов и предусматривает выпуск двигателей для 19-й партии F-35 в рамках программы Joint Strike Fighter. Работы будут вестись на предприятиях в нескольких штатах США, а также на других площадках внутри страны и за ее пределами. Завершение исполнения контракта ожидается в марте 2028 года. Финансирование предусмотрено за счет средств авиационных закупок ВМС и ВВС США за 2024 и 2025 финансовые годы, взносов партнеров по программе F-35, а также средств по линии зарубежных военных продаж. Контракт заключен без проведения конкурса.
https://1prime.ru/20260123/superjet--866818055.html
Пентагон и RTX заключили контракт на $3,8 млрд по двигателям для F-35