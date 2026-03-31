Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон и RTX заключили контракт на производство двигателей для F-35 - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/dvigateli-868776834.html
Пентагон и RTX заключили контракт на производство двигателей для F-35
Пентагон и корпорация RTX заключили контракт на производство двигателей F135 для истребителей F-35 в интересах ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, а также... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T10:25+0300
технологии
бизнес
сша
вашингтон
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861294922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d2bade84c0d3c6c6d741b4bd058ca4bd.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Пентагон и корпорация RTX заключили контракт на производство двигателей F135 для истребителей F-35 в интересах ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, а также международных партнеров Вашингтона и зарубежных заказчиков на общую сумму 3,8 миллиарда долларов, сообщило американское военное ведомство. Как уточняется в заявлении, речь идет о контракте на сумму 3,813 миллиарда долларов, который закрепляет производство двигательных установок F135 для 18-й партии самолетов и предусматривает выпуск двигателей для 19-й партии F-35 в рамках программы Joint Strike Fighter. Работы будут вестись на предприятиях в нескольких штатах США, а также на других площадках внутри страны и за ее пределами. Завершение исполнения контракта ожидается в марте 2028 года. Финансирование предусмотрено за счет средств авиационных закупок ВМС и ВВС США за 2024 и 2025 финансовые годы, взносов партнеров по программе F-35, а также средств по линии зарубежных военных продаж. Контракт заключен без проведения конкурса.
https://1prime.ru/20260123/superjet--866818055.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861294922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_602373dba834b67a6d989da63af52d5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, сша, вашингтон, f-35 lightning ii
Технологии, Бизнес, США, ВАШИНГТОН, F-35 Lightning II
10:25 31.03.2026
 
Пентагон и RTX заключили контракт на производство двигателей для F-35

Пентагон и RTX заключили контракт на $3,8 млрд по двигателям для F-35

© РИА Новости . Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Пентагон и корпорация RTX заключили контракт на производство двигателей F135 для истребителей F-35 в интересах ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, а также международных партнеров Вашингтона и зарубежных заказчиков на общую сумму 3,8 миллиарда долларов, сообщило американское военное ведомство.
Как уточняется в заявлении, речь идет о контракте на сумму 3,813 миллиарда долларов, который закрепляет производство двигательных установок F135 для 18-й партии самолетов и предусматривает выпуск двигателей для 19-й партии F-35 в рамках программы Joint Strike Fighter.
Самолет Сухой Суперджет в небе - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Двигатель ПД-8 для самолета Superjet прошел испытания на попадание птиц
23 января, 08:45
Работы будут вестись на предприятиях в нескольких штатах США, а также на других площадках внутри страны и за ее пределами. Завершение исполнения контракта ожидается в марте 2028 года.
Финансирование предусмотрено за счет средств авиационных закупок ВМС и ВВС США за 2024 и 2025 финансовые годы, взносов партнеров по программе F-35, а также средств по линии зарубежных военных продаж. Контракт заключен без проведения конкурса.
 
ТехнологииБизнесСШАВАШИНГТОНF-35 Lightning II
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала