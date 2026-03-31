Экономист объяснила, при каких условиях семьи могут не платить НДФЛ

2026-03-31T00:38+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Семьи с двумя и более детьми при ряде условий могут не платить НДФЛ при продаже квартиры, независимо от срока владения, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. "Семьи с двумя и более детьми при соблюдении определенных условий не уплачивают НДФЛ при продаже квартиры независимо от срока владения", - сказала Голубцова, добавив, что льгота предоставляется при определении налоговой базы по НДФЛ по окончании года. Освобождение таких семей от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости предполагает, что размер имущественного налогового вычета при декларировании дохода равен размеру полученного дохода от продажи квартиры, пояснила она. "Это происходит при декларировании дохода, которое необходимо, если ещё не истек минимальный срок владения имуществом. Обязательно прикладываются подтверждающие льготу документы", - отметила экономист. Так, на момент сделки дети должны быть возрастом до 18 лет или до 24 лет на очном обучении, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомились РИА Новости. С 2026 года льгота расширена, отмечает Голубцова. "Теперь семьи с детьми, признанными недееспособными, могут пользоваться льготой независимо от возраста ребенка. Если второй ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года, семья при соблюдении прочих условий имеет право на упомянутую преференцию", - рассказала экономист. Для получения льготы необходимо еще несколько условий. В частности, общая площадь или кадастровая стоимость купленного жилья превышают аналогичные показатели проданного, и кадастровая стоимость проданного имущества не превышает 50 миллионов рублей. Кроме того, взамен проданного имущества куплена и зарегистрирована другая недвижимость в том же календарном году или не позднее 30 апреля следующего года, отмечается в разъяснениях ФНС. Также налогоплательщику (родителям и детям) на дату отчуждения проданной недвижимости не принадлежит в совокупности более 50 % в праве собственности на иное жилье с общей площадью, превышающей общую площадь приобретённого (взамен старого) имущества, говорится в разъяснениях.

