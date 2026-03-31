https://1prime.ru/20260331/ekspert-868774181.html
Эксперт рассказал, что делать автомобилистам во время паводка
2026-03-31T07:17+0300
бизнес
финансы
банки
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868774181.jpg?1774931191
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Пострадавший из-за паводка автомобиль лучше не пытаться завести, а стоит отсоединить клеммы аккумулятора, сделать подробные фото и видео и затем обратиться в свою страховую компанию - такие ситуации могут покрываться полисом каско, рассказал РИА Новости директор проектов каско "СберСтрахования" Павел Бородин. "Если вода подтопила автомобиль, не пытайтесь завести двигатель - это может привести к гидроудару и серьезному повреждению мотора, даже если вода уже сошла. Отсоедините клеммы аккумулятора, чтобы избежать коротких замыканий, затем сделайте фото и видео с разных ракурсов", - объяснил Бородин. При этом на снимках должны быть видны госномер, если возможно, дефекты кузова и салона, а также окружающие объекты для контекста произошедшего. При этом самостоятельно перемещать машину не нужно, при необходимости лучше вызвать эвакуатор. После этого нужно обратиться в свою страховую компанию, специалист которой сориентирует по дальнейшим действиям и необходимым документам. "Обычно в подобных ситуациях к заявлению вместе с фото ущерба нужно приложить справку от Гидрометцентра, МЧС или органов местного самоуправления, подтверждающую факт стихийного бедствия", - отметил Бородин. "Повреждения автомобиля в результате паводка могут покрываться полисом каско. ОСАГО защищает только гражданскую ответственность водителя перед другими участниками движения и в подобных ситуациях не поможет", - добавил эксперт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
