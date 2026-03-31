Эксперт рассказал, что делать автомобилистам во время паводка - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/ekspert-868774181.html
Эксперт рассказал, что делать автомобилистам во время паводка
Эксперт рассказал, что делать автомобилистам во время паводка
2026-03-31T07:17+0300
2026-03-31T07:26+0300
бизнес
финансы
банки
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868774181.jpg?1774931191
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:17 31.03.2026 (обновлено: 07:26 31.03.2026)
 
Эксперт рассказал, что делать автомобилистам во время паводка

Эксперт Бородин: пострадавший из-за паводка автомобиль лучше не пытаться завести

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Пострадавший из-за паводка автомобиль лучше не пытаться завести, а стоит отсоединить клеммы аккумулятора, сделать подробные фото и видео и затем обратиться в свою страховую компанию - такие ситуации могут покрываться полисом каско, рассказал РИА Новости директор проектов каско "СберСтрахования" Павел Бородин.
"Если вода подтопила автомобиль, не пытайтесь завести двигатель - это может привести к гидроудару и серьезному повреждению мотора, даже если вода уже сошла. Отсоедините клеммы аккумулятора, чтобы избежать коротких замыканий, затем сделайте фото и видео с разных ракурсов", - объяснил Бородин.
При этом на снимках должны быть видны госномер, если возможно, дефекты кузова и салона, а также окружающие объекты для контекста произошедшего. При этом самостоятельно перемещать машину не нужно, при необходимости лучше вызвать эвакуатор.
После этого нужно обратиться в свою страховую компанию, специалист которой сориентирует по дальнейшим действиям и необходимым документам. "Обычно в подобных ситуациях к заявлению вместе с фото ущерба нужно приложить справку от Гидрометцентра, МЧС или органов местного самоуправления, подтверждающую факт стихийного бедствия", - отметил Бородин.
"Повреждения автомобиля в результате паводка могут покрываться полисом каско. ОСАГО защищает только гражданскую ответственность водителя перед другими участниками движения и в подобных ситуациях не поможет", - добавил эксперт.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала