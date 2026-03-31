Эксперты: рынок жилья в России оживится при ставке по ипотеке не выше 10%

Рынок жилья в России оживится, только если ставка по рыночной ипотеке будет не выше 10%, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T01:17+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Рынок жилья в России оживится, только если ставка по рыночной ипотеке будет не выше 10%, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Ранее Сбербанк объявил, что с 1 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на вторичное жилье на 0,5 процентного пункта. Вслед за ним ВТБ решил уменьшить ставки на 1 процентный пункт по ипотеке с первоначальным взносом от 50%. "Постепенное снижение ставки по рыночной ипотеке в целом положительно сказывается на рынке многоквартирного строительства. Но чтобы рыночная ипотека действительно стала доступной для большинства россиян, должна быть ставка не выше 10%", – сказал руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов "А101" Рустам Азизов считает, что спрос существенно может вырасти уже при рыночной ставке до 12% и ключевой ставке ниже 10%. "Идеальным же уровнем было бы снижение "ключа" до 8% и соответствующее уменьшение рыночных ставок примерно до 10%, как это было, например, в 2022-2023 годах. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, такого уровня ключевая ставка может достичь не ранее 2027 года", – добавил эксперт. При текущем снижении рыночных ставок, по мнению управляющего директора "Метриума" Руслана Сырцова, спрос может немного увеличиться, так как продолжающееся смягчение политики ЦБ позволяет рассчитывать на выгодное рефинансирование займов в ближайшие один-два года. Однако в текущих экономических условиях многие предпочитают оформлять не жилищные кредиты, а рассрочку до ввода дома в эксплуатацию с возможностью перехода на рыночную ипотеку, добавил Сырцов. Существенного увеличения спроса на рыночные займы он ожидает не ранее конца 2026 года при ключевой ставке в 12-13%. "То снижение, о котором идет речь, может повысить спрос, но очень незначительно", – сказала замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова, добавив, что снижение средних и минимальных одобренных ставок в целом по рынку на 1% способно повысить спрос в пределах 10%.

недвижимость, бизнес, россия, рф, сбербанк, втб, а101