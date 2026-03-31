Эксперты назвали самые популярные направления для путешествий в апреле

2026-03-31T06:38+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Самыми востребованными направлениями для путешествий в апреле по России у туристов станут Санкт-Петербург и Калининград, а среди зарубежных - Минск, Стамбул и Тбилиси, рассказал РИА Новости коммерческий директор сервиса онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster Иван Котов. "В апреле самыми востребованными направлениями для путешествий внутри страны станут Санкт-Петербург и Калининград, среди зарубежных лидируют Минск, Стамбул и Тбилиси", - сказал Котов. По данным бронирования экскурсий на апрель, в топ-5 направлений по России вошли также Москва, Мурманск и Кисловодск. В то же время к топу зарубежных направлений среди россиян присоединились Ереван и Пекин. По данным Tripster, Пекин стал одним из быстрорастущих зарубежных направлений этой весной. Рост интереса к поездкам в столицу Китая связан с отменой визового режима для туристических групп и расширением полетной программы. "Помимо Пекина, путешественники летят в Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду, а также выбирают туры в Чжанцзяцзе к знаменитым "горам Аватара", - подчеркнули там. Отмечается, что в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке наблюдается значительный рост спроса на поездки в страны СНГ. Так, в Минск путешественники собираются поехать на 3-4 дня. В Ереване же спрос на отдых поддерживают прямые авиарейсы, отсутствие языкового барьера и интерес к местной кухне. "В Тбилиси туристов привлекают прогулки по старому городу, посещение серных бань и атмосферные блошиные рынки", - отметили в сервисе. Во внутреннем туризме весной увеличивается тренд на города с насыщенной историей, архитектурой и возможностью проводить больше времени на прогулках. Так, в Санкт-Петербурге и Москве среди туристов наиболее востребованы обзорные экскурсии по историческим центрам и прогулки по знаковым архитектурным достопримечательностям, поделились в Tripster. Помимо этого, многие туристы выбирают направления, где можно почувствовать смену сезона или застать необычную атмосферу региона. "На Балтике теплеет быстрее, чем в центральной части России, поэтому в топ популярных маршрутов здесь вошли поездки на Куршскую косу и к курортам Светлогорск и Янтарный", - добавили в сервисе. В Кисловодске температура в этот период поднимается до плюс 18 градусов, поэтому туристы выбирают это направление для прогулок по курортным паркам и поездок к природным достопримечательностям. По данным сервиса, еще одним трендом весной стал интерес среди россиян к северным направлениям, в том числе к Мурманску. "В апреле здесь еще сохраняются зимние пейзажи, но морозов уже нет, поэтому туристы приезжают, чтобы комфортно закрыть горнолыжный сезон в Хибинах, посмотреть на последнее яркое северное сияние и заняться арктическим плаванием", - заключили там.

