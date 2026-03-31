Число зарегистрированных в Москве электромобилей превысило 40 тысяч

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Число электромобилей в столице превысило 40 тысяч единиц, в рамках проекта "Энергия Москвы" установлены сотни зарядных станций, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова. Заседание круглого стола по теме "Электротранспорт Москвы: промышленный потенциал и городская инфраструктура" состоялось в Мосгордуме во вторник по инициативе фракции партии "Единая Россия". "В городе работает крупнейший в Европе парк электробусов, развиваются электросуда, а число электромобилей превысило 40 тысяч единиц. Это показывает, что развитие инфраструктуры и рост парка транспорта идут синхронно и поддерживают друг друга", - рассказала Цветкова в ходе заседания. Она отметила, что параллельно активно расширяется зарядная инфраструктура. В рамках проекта "Энергия Москвы" установлены сотни зарядных станций, появляются современные хабы, а также привлекаются частные инвесторы. "Город выстраивает удобную и доступную систему зарядки, интегрируя ее в уличную сеть и жилую застройку. Вместе с тем достижение долгосрочной устойчивости отрасли требует решения ряда системных вызовов, несмотря на активную динамику в Москве", - заключила Цветкова.

