Число зарегистрированных в Москве электромобилей превысило 40 тысяч - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/elektromobili-868790295.html
Число зарегистрированных в Москве электромобилей превысило 40 тысяч
бизнес
россия
общество
европа
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/58/763245807_0:181:5159:3083_1920x0_80_0_0_d5693839f877abc21984e9c14cbe3011.jpg
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/58/763245807_404:0:4756:3264_1920x0_80_0_0_918e41772ecf8e0ad4d06cd1e6020532.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , европа, единая россия
Бизнес, РОССИЯ, Общество , ЕВРОПА, Единая Россия
© fotolia.com / PetairЭлектромобиль
Электромобиль - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Электромобиль. Архивное фото
© fotolia.com / Petair
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Число электромобилей в столице превысило 40 тысяч единиц, в рамках проекта "Энергия Москвы" установлены сотни зарядных станций, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.
Заседание круглого стола по теме "Электротранспорт Москвы: промышленный потенциал и городская инфраструктура" состоялось в Мосгордуме во вторник по инициативе фракции партии "Единая Россия".
"В городе работает крупнейший в Европе парк электробусов, развиваются электросуда, а число электромобилей превысило 40 тысяч единиц. Это показывает, что развитие инфраструктуры и рост парка транспорта идут синхронно и поддерживают друг друга", - рассказала Цветкова в ходе заседания.
Она отметила, что параллельно активно расширяется зарядная инфраструктура. В рамках проекта "Энергия Москвы" установлены сотни зарядных станций, появляются современные хабы, а также привлекаются частные инвесторы.
"Город выстраивает удобную и доступную систему зарядки, интегрируя ее в уличную сеть и жилую застройку. Вместе с тем достижение долгосрочной устойчивости отрасли требует решения ряда системных вызовов, несмотря на активную динамику в Москве", - заключила Цветкова.
Электромобиль
БизнесРОССИЯОбществоЕВРОПАЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала