Дотком посоветовал ЕС помириться с Россией - 31.03.2026, ПРАЙМ

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, посоветовал ЕС "помириться" с Россией и сэкономить 90 миллиардов евро,... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T11:18+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, посоветовал ЕС "помириться" с Россией и сэкономить 90 миллиардов евро, которые европейские страны хотели предоставить Украине в качестве кредита. "Мой совет ЕС: помиритесь с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным", - написал он в социальной сети X. Дотком добавил, что нужно позволить "сэкономить 90 миллиардов евро", которые ЕС хотел предоставить Украине в качестве кредита. "У вас всё равно нет такой ликвидности", - добавил он. Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций, увязывая свою позицию с остановкой транзита российской нефти по "Дружбе". Будапешт настаивает, что без решения энергетического вопроса не будет поддерживать новые меры в пользу Киева. На саммите в Брюсселе лидеры ЕС пытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и руководство Словакии разблокировать предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

мировая экономика, россия, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, ес, megaupload, mega, в мире