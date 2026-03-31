Дотком посоветовал ЕС помириться с Россией
2026-03-31T11:18+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, посоветовал ЕС "помириться" с Россией и сэкономить 90 миллиардов евро, которые европейские страны хотели предоставить Украине в качестве кредита. "Мой совет ЕС: помиритесь с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным", - написал он в социальной сети X. Дотком добавил, что нужно позволить "сэкономить 90 миллиардов евро", которые ЕС хотел предоставить Украине в качестве кредита. "У вас всё равно нет такой ликвидности", - добавил он. Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций, увязывая свою позицию с остановкой транзита российской нефти по "Дружбе". Будапешт настаивает, что без решения энергетического вопроса не будет поддерживать новые меры в пользу Киева. На саммите в Брюсселе лидеры ЕС пытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и руководство Словакии разблокировать предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
Дотком посоветовал ЕС помириться с Россией и сэкономить на кредитах Киеву