Евро готовится завершить первый квартал снижением к доллару

2026-03-31T21:28+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару во вторник вечером, по итогам завершающегося квартала может показать максимальное с конца 2024 года снижение, следует из данных торгов. По состоянию на 19.32 мск курс евро к доллару рос до 1,1525 доллара с 1,1462 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене опускался до 159,19 иены со 159,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,27% - до 100,22 пункта. С начала года евро подешевел к доллару почти на 2%, что является максимальным снижением с четвертого квартала 2024 года, по итогам которого стоимость валюты упала на 7%. Только за март евро подешевел в паре с долларом на 2,6%. Стоимость иены по отношению к американской валюте с начала первого квартала выросла на 1,6%, только за текущий месяц - на 2%. Индекс доллара в марте на данный момент вырос максимальными с июля 2025 года темпами - на 2,7%, с начала года - на 1,9%. Ключевым фактором, влияющим на торги завершающегося месяца, стала ситуация на Ближнем Востоке. Рынки продолжают оценивать варианты дальнейшего развития конфликта. Инвесторы также оценивали итоги заседаний Федрезерва США, Европейского центробанка и Банка Японии.

