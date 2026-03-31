https://1prime.ru/20260331/evro-868792081.html
Евро готовится завершить первый квартал снижением к доллару
2026-03-31T21:28+0300
рынок
сша
ближний восток
федрезерв
банк японии
https://cdnn.1prime.ru/img/79475/28/794752826_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_062386fa92ae1299aae46141064cd18f.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару во вторник вечером, по итогам завершающегося квартала может показать максимальное с конца 2024 года снижение, следует из данных торгов. По состоянию на 19.32 мск курс евро к доллару рос до 1,1525 доллара с 1,1462 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене опускался до 159,19 иены со 159,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,27% - до 100,22 пункта. С начала года евро подешевел к доллару почти на 2%, что является максимальным снижением с четвертого квартала 2024 года, по итогам которого стоимость валюты упала на 7%. Только за март евро подешевел в паре с долларом на 2,6%. Стоимость иены по отношению к американской валюте с начала первого квартала выросла на 1,6%, только за текущий месяц - на 2%. Индекс доллара в марте на данный момент вырос максимальными с июля 2025 года темпами - на 2,7%, с начала года - на 1,9%. Ключевым фактором, влияющим на торги завершающегося месяца, стала ситуация на Ближнем Востоке. Рынки продолжают оценивать варианты дальнейшего развития конфликта. Инвесторы также оценивали итоги заседаний Федрезерва США, Европейского центробанка и Банка Японии.
сша
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79475/28/794752826_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6ae4bd812fce72104f9c3f05c6d81e3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
