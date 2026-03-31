https://1prime.ru/20260331/evroplan-868770194.html

В "Европлане" рассказали о снижении средней стоимости автомобиля в лизинг

Средняя стоимость автомобиля в лизинг в 2024 году составляла 4,2 миллиона рублей, а к 2026 году этот показатель снизился до 3,5 миллионов в связи со смещением...

2026-03-31T02:48+0300

бизнес

альфа-банк

sfi

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868770194.jpg?1774914505

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средняя стоимость автомобиля в лизинг в 2024 году составляла 4,2 миллиона рублей, а к 2026 году этот показатель снизился до 3,5 миллионов в связи со смещением спроса с грузовиков на легковушки, рассказали РИА Новости в автолизинговой компании "Европлан". По данным компании, в 2024 году средние условия сделки в Европлане составляли: аванс 17%, срок лизинга 40 месяцев, стоимость авто 4,2 миллиона рублей. "В 2025 году параметры изменились: аванс вырос до 26%, срок лизинга сократился до 30 месяцев, а средняя стоимость авто снизилась до 3,5 миллионов рублей. В 2026 году условия сохраняются на уровне 2025 года: аванс 28%, срок 30 месяцев, стоимость авто 3,5 миллиона рублей", - сообщили в компании. Там объяснили, что это связано со смещением спроса на приобретаемую технику. "Средняя стоимость авто в 2024 году была выше, поскольку клиенты чаще приобретали грузовые автомобили и спецтехнику, стоимость которых превышает цену легковых автомобилей. В 2025 году спрос сместился в сторону более доступных легковых и коммерческих автомобилей, что привело к снижению средней стоимости по сравнению с предыдущим периодом", - пояснили в "Европлане". Там также отметили, что повышение размера авансовых платежей в течение двух последних лет связано с необходимостью снижения кредитных рисков. "Низкие авансы в предыдущие годы в условиях жесткой денежно-кредитной политики привели к росту проблемной задолженности. Увеличенные авансы позволяют минимизировать риски невозврата транспортных средств и колебаний рыночных цен", - говорят в компании. По данным "Европлана", сокращение среднего срока договоров лизинга до 30 месяцев в 2025-2026 годах обусловлено желанием лизингополучателей избежать переплат. "При высоких ставках клиенты предпочитают более короткие договоры, чтобы не переплачивать за длительный период. "Европлан" продолжает гибко реагировать на изменения рынка, предлагая клиентам сбалансированные условия, которые учитывают как потребности бизнеса, так и управление рисками компании", - заключили в автолизинговой компании. Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса. Альфа-банк в конце прошлого года приобрел "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI, сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

