Глава СПЧ раскритиковал предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе
Шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 физически невозможен для людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T14:51+0300
Глава СПЧ Фадеев назвал шестидневную 12-часовую работу физически невозможной
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 физически невозможен для людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска
предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
"Заставить всех работать шесть дней в неделю - это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия. Возможно, у Олега Владимировича (Дерипаски - ред.) надо попросить уточнений, а как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю", - сказал Фадеев журналистам.
При этом, глава СПЧ отметил, что у людей должна быть возможность перейти на такой рабочий график, если в этом есть необходимость как для самих граждан, так и для предприятий. И такую возможность необходимо проработать на законодательном уровне.
"Многие оборонные предприятия работают не в одну-две смены, как раньше, а все 24 часа. Это правильно. Людям платят сверхурочную зарплату. Там есть ограничения по сверхурочным, насколько я знаю, в Трудовом кодексе. Может быть, надо этот вопрос рассмотреть. Но опять-таки, это должно быть добровольно", - подчеркнул Фадеев.