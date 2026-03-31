Глава СПЧ раскритиковал предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе

Глава СПЧ раскритиковал предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе - 31.03.2026, ПРАЙМ

Глава СПЧ раскритиковал предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе

Шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 физически невозможен для людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T14:51+0300

2026-03-31T14:51+0300

2026-03-31T14:51+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 физически невозможен для людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями". "Заставить всех работать шесть дней в неделю - это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия. Возможно, у Олега Владимировича (Дерипаски - ред.) надо попросить уточнений, а как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю", - сказал Фадеев журналистам. При этом, глава СПЧ отметил, что у людей должна быть возможность перейти на такой рабочий график, если в этом есть необходимость как для самих граждан, так и для предприятий. И такую возможность необходимо проработать на законодательном уровне. "Многие оборонные предприятия работают не в одну-две смены, как раньше, а все 24 часа. Это правильно. Людям платят сверхурочную зарплату. Там есть ограничения по сверхурочным, насколько я знаю, в Трудовом кодексе. Может быть, надо этот вопрос рассмотреть. Но опять-таки, это должно быть добровольно", - подчеркнул Фадеев.

https://1prime.ru/20220201/835946254.html

общество , россия, рф, олег дерипаска