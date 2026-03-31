"День ушел на охоту": глава МИД Финляндии высказалась об украинских БПЛА

"День ушел на охоту": глава МИД Финляндии высказалась об украинских БПЛА - 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T07:09+0300

МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. В интервью газете Iltalehti министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен рассказала, что появление украинских дронов в небе над страной обернулось множеством сложностей."В (моем. — Прим. ред.) расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками", — пожаловалась она.Валтонен упомянула, что на прошлой неделе украинские БПЛА были замечены в Балтийском регионе, поэтому их проникновение в финское воздушное пространство было лишь вопросом времени. "Удивление не было стопроцентным, но мы не могли знать, когда и как это произойдет", — добавила министр.В воскресенье министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что на территорию страны залетело несколько беспилотных аппаратов. Премьер-министр Петтери Орпо назвал данное событие нарушением государственной границы и добавил, что по этому поводу рассматривается вопрос о проведении заседания с участием президента Александра Стубба и кабинета министров. На следующий день представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев принес извинения Хельсинки за инцидент с украинскими дрожжами, оказавшимися на территории Финляндии.

