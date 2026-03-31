"День ушел на охоту": глава МИД Финляндии высказалась об украинских БПЛА - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/finlyandiya-868773878.html
"День ушел на охоту": глава МИД Финляндии высказалась об украинских БПЛА
В интервью газете Iltalehti министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен рассказала, что появление украинских дронов в небе над страной обернулось... | 31.03.2026, ПРАЙМ
общество
финляндия
киев
хельсинки
александр стубб
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. В интервью газете Iltalehti министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен рассказала, что появление украинских дронов в небе над страной обернулось множеством сложностей."В (моем. — Прим. ред.) расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками", — пожаловалась она.Валтонен упомянула, что на прошлой неделе украинские БПЛА были замечены в Балтийском регионе, поэтому их проникновение в финское воздушное пространство было лишь вопросом времени. "Удивление не было стопроцентным, но мы не могли знать, когда и как это произойдет", — добавила министр.В воскресенье министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что на территорию страны залетело несколько беспилотных аппаратов. Премьер-министр Петтери Орпо назвал данное событие нарушением государственной границы и добавил, что по этому поводу рассматривается вопрос о проведении заседания с участием президента Александра Стубба и кабинета министров. На следующий день представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев принес извинения Хельсинки за инцидент с украинскими дрожжами, оказавшимися на территории Финляндии.
финляндия
киев
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финляндия, киев, хельсинки, александр стубб, мид
Общество , ФИНЛЯНДИЯ, Киев, Хельсинки, Александр Стубб, МИД
07:09 31.03.2026
 
"День ушел на охоту": глава МИД Финляндии высказалась об украинских БПЛА

Глава МИД Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за украинских дронов

Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. В интервью газете Iltalehti министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен рассказала, что появление украинских дронов в небе над страной обернулось множеством сложностей.
"В (моем. — Прим. ред.) расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками", — пожаловалась она.
Валтонен упомянула, что на прошлой неделе украинские БПЛА были замечены в Балтийском регионе, поэтому их проникновение в финское воздушное пространство было лишь вопросом времени.
"Удивление не было стопроцентным, но мы не могли знать, когда и как это произойдет", — добавила министр.
В воскресенье министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что на территорию страны залетело несколько беспилотных аппаратов. Премьер-министр Петтери Орпо назвал данное событие нарушением государственной границы и добавил, что по этому поводу рассматривается вопрос о проведении заседания с участием президента Александра Стубба и кабинета министров.
На следующий день представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев принес извинения Хельсинки за инцидент с украинскими дрожжами, оказавшимися на территории Финляндии.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала