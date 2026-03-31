Во Франции сделали заявление о подготовке к войне с Россией
Заместитель командующего ВВС Франции Доминик Тардиф в беседе с Politico заявил о необходимости подготовки военно-воздушных сил страны к возможному... | 31.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Заместитель командующего ВВС Франции Доминик Тардиф в беседе с Politico заявил о необходимости подготовки военно-воздушных сил страны к возможному противостоянию с Россией. "Не исключено, что Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год", — сказал он.Тардиф отметил, что французские летчики могут оказаться на передовой в случае усиления напряженности на восточных рубежах альянса, поскольку у стран Балтии отсутствует истребительная авиация, а возможности Румынии весьма ограничены. В этой связи государства Западной Европы должны быть готовы к тому, что начальник штаба обороны Франции, генерал Фабьен Мандон, назвал "шоком". Также заместитель начальника ВВС отметил стремительное развитие российского оборонного сектора. В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс наращивает военное присутствие под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов. Президент Владимир Путин неоднократно акцентировал, что у России нет намерения нападать на страны НАТО, однако западные политики продолжают пугать своих граждан мифической российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20260330/rossiya-868752870.html
https://1prime.ru/20260328/ukraina-868707212.html
Politico: Франция готовится к возможной войне с Россией