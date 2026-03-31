Во Франции сделали заявление о подготовке к войне с Россией - 31.03.2026, ПРАЙМ
Во Франции сделали заявление о подготовке к войне с Россией
ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Балтия, Владимир Путин, Politico, НАТО
Во Франции сделали заявление о подготовке к войне с Россией

Politico: Франция готовится к возможной войне с Россией

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Заместитель командующего ВВС Франции Доминик Тардиф в беседе с Politico заявил о необходимости подготовки военно-воздушных сил страны к возможному противостоянию с Россией.
"Не исключено, что Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год", — сказал он.
Тардиф отметил, что французские летчики могут оказаться на передовой в случае усиления напряженности на восточных рубежах альянса, поскольку у стран Балтии отсутствует истребительная авиация, а возможности Румынии весьма ограничены. В этой связи государства Западной Европы должны быть готовы к тому, что начальник штаба обороны Франции, генерал Фабьен Мандон, назвал "шоком".
Также заместитель начальника ВВС отметил стремительное развитие российского оборонного сектора.
В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс наращивает военное присутствие под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно акцентировал, что у России нет намерения нападать на страны НАТО, однако западные политики продолжают пугать своих граждан мифической российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
