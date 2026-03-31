https://1prime.ru/20260331/frantsiya-868781186.html

Во Франции сделали заявление о подготовке к войне с Россией

2026-03-31T13:33+0300

франция

москва

балтия

владимир путин

politico

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_a80590bb7869cc7356ccbb3b252b6158.jpg

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Заместитель командующего ВВС Франции Доминик Тардиф в беседе с Politico заявил о необходимости подготовки военно-воздушных сил страны к возможному противостоянию с Россией. "Не исключено, что Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год", — сказал он.Тардиф отметил, что французские летчики могут оказаться на передовой в случае усиления напряженности на восточных рубежах альянса, поскольку у стран Балтии отсутствует истребительная авиация, а возможности Румынии весьма ограничены. В этой связи государства Западной Европы должны быть готовы к тому, что начальник штаба обороны Франции, генерал Фабьен Мандон, назвал "шоком". Также заместитель начальника ВВС отметил стремительное развитие российского оборонного сектора. В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс наращивает военное присутствие под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов. Президент Владимир Путин неоднократно акцентировал, что у России нет намерения нападать на страны НАТО, однако западные политики продолжают пугать своих граждан мифической российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

