Гавана и популярные пляжи Кубы опустели из-за энергетического кризиса - 31.03.2026, ПРАЙМ
Гавана и популярные пляжи Кубы опустели из-за энергетического кризиса
2026-03-31T01:14+0300
ГАВАНА, 31 мар - ПРАЙМ. Гавана и популярные пляжи Кубы опустели из-за энергетического кризиса, который испытывает страна на фоне блокады США, передает корреспондент РИА Новости. По улицам старой Гаваны, которые всегда заполнены иностранными туристами, сейчас гуляет очень мало людей. Многие отели закрылись на неопределенный срок из-за низкой заполняемости. Фелипе Гонсалес более 20 лет проработал гидом в Варадеро, но недавно решил взять неоплачиваемый отпуск, чтобы подождать и посмотреть, улучшится ли ситуация в этом популярном курортном городе. "Работы очень мало, и мое агентство практически закрылось. Из 63 отелей открыто всего около 8 или 10, и почти все иностранные туристы - из Латинской Америки: венесуэльцы, аргентинцы, боливийцы. Они прибывают рейсами с пересадкой в Панаме", - рассказал он РИА Новости. Продаваемые пакеты включают проживание в Гаване и четыре или пять ночей в Варадеро, поэтому "работы для гидов практически нет", добавил Гонсалес. По его оценкам, около 80% работников отелей переводятся на другие должности с более низкой оплатой, а поскольку транспортные расходы очень высоки, многим невыгодно продолжать работать. Международный аэропорт Варадеро продолжает функционировать, но ежедневно прибывают всего два рейса. Внутреннего туризма почти нет, он очень дорогой. Луис Деулофеу, сдающий в аренду дом на западе Кубы в долине Виньялес - популярном месте для экотуризма, также рассказал о разрушительных последствиях энергоблокады. Значительная часть жителей этого района прямо или косвенно зависела от туризма. Многие магазины и заведения закрыты, те немногие рестораны, что продолжили работу, большую часть времени пустуют, а иностранных туристов в городе почти не видно, хотя еще несколько месяцев назад они были обычным явлением, рассказал Деулофеу РИА Новости. Виньялес, всегда отличавшийся оживленной атмосферой, превратился в "город-призрак", добавил он.
01:14 31.03.2026
 
