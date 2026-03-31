Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T10:37+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа. Ранее этот срок истекал 1 апреля. Согласно указу №895, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2026 года.

2026

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

