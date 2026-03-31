Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ - 31.03.2026, ПРАЙМ
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ
Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T10:37+0300
2026-03-31T10:37+0300
2026-03-31T10:37+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа. Ранее этот срок истекал 1 апреля. Согласно указу №895, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2026 года.
газ, россия, владимир путин, газпромбанк
Газ, РОССИЯ, Владимир Путин, Газпромбанк
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ
Путин продлил до июля разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ