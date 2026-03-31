Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение

Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение

2026-03-31T19:01+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на последних торгах квартала ускорили падение до 8%, впервые с 18 марта опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 639,9 доллара (-2,1%). А по состоянию на 18.17 мск цена составляет 599,7 доллара (-8,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 653,3 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале марта. В четверг, 19 марта, стоимость превышала 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с 10 января 2023 года. В общей сложности цена газа с начала месяца подскочила тогда на 76% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

