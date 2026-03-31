Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение - 31.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение
2026-03-31T19:01+0300
2026-03-31T19:04+0300
19:01 31.03.2026 (обновлено: 19:04 31.03.2026)
 
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение

Биржевая цена на газ в Европе впервые с 18 марта опустилась ниже $600 за тысячу кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на последних торгах квартала ускорили падение до 8%, впервые с 18 марта опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 639,9 доллара (-2,1%). А по состоянию на 18.17 мск цена составляет 599,7 доллара (-8,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 653,3 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале марта. В четверг, 19 марта, стоимость превышала 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с 10 января 2023 года. В общей сложности цена газа с начала месяца подскочила тогда на 76% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
ЭнергетикаГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫБЛИЖНИЙ ВОСТОКICE
 
 
