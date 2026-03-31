Цены на газ в Европе упали на восемь процентов
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 8% - до 598 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 639,9 доллара (-2,1%). Ценовой максимум составил 646,1 доллара (-1,1%), ценовой минимум - 594,4 доллара (-9%). Последние фьючерсы торговались по 598,2 доллара (-8,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 653,3 доллара за тысячу кубометров.
Таким образом, во вторник цены на газ в Европе впервые с 18 марта опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале марта. Стоимость газа 19 марта превышала 850 долларов за тысячу кубометров - впервые с 10 января 2023 года. В общей сложности цена газа с начала месяца подскочила тогда на 76% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке на цены энергоресурсов.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.